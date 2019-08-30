Tarihi Sırakonaklar turistlere hizmet verecek

İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta yer alan ve Kaçkar Dağları'nın doğal güzelliklerini bünyesinde barındıran Sırakonaklar Mahallesi'nin, çok sayıdaki tarihi konakların yanı sıra tarihi ve kültürel birikimi nedeniyle turizme kazandırılması hedefleniyor.

Kendine has mimarisiyle öne çıkan asırlık konaklarının yer aldığı, yeşillikler arasındaki mahallede, yerli ve yabancı doğaseverlerin dağ yürüyüşü, kamp ve bisiklet turu gibi doğa sporlarının yapılabilmesi için çalışma başlatıldı.

Turizmden gelir elde edilmesi için planlanan ve konakların butik otele çevrilmesi amaçlanan çalışmada kapsamında, Erzurum Valisi Okay Memiş ve beraberindeki uzman ekipler, mahallede inceleme yaptı.

İncelemelerin ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelen Memiş, burada horon oynayan mahalle sakinlerine eşlik etti.

Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallenin muhteşem coğrafyaya ve tarihi mirasa sahip olduğunu söyledi.

Mahallenin Anadolu'nun birçok medeniyete ev sahipliği yaptığının göstergesi olduğuna dikkati çeken Memiş, "Mahallede, Türk ve Müslüman ahaliyle beraber yaşamış diğer kültürleri de rahatlıkla görebilirsiniz. Şu anda Karadeniz Bölgesi'ndeyiz. Erzurum'un kuzey kesiminin çoğu Doğu Karadeniz sınırları içerisindedir. Bizi burada Karadeniz iklimi, coğrafyası ve bitki örtüsü karşıladı." dedi.