Tarihi zafer sonrası Paris sokakları savaş alanına döndü! Taraftarlar sokakları ateşe verdi, polis biber gazı sıktı

Fransa'nın köklü takımlarında PSG, bu sezon ligde ve Avrupa'da gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Kulüpte Şampiyonlar Ligi'nde başarı ilk sıralara yazılırken, hayali kurulan kupa bu sene PSG'nin müzesine gitti.

2023 yılında teknik direktörlüğe getirilen Luis Enrique takımın çehresini büyük ölçüde değiştirmişti. Dünya yıldızlarını tek tek takımdan yollayan İspanyol çalıştırıcı getirdiği sistem ile PSG'yi Avrupa'nın iddialı takımları arasına soktu.

TARİHİ FARKLA KUPAYA UZANDILAR

Almanya'nın Mühih kentinde oynanan PSG - Inter karşılaşması ise tarihi farkla sonuçlandı. PSG rakibini 5-0'lık skorla yendi ve tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.

TARAFTARLAR FİNALİ PSG'NİN SAHASINDA TAKİP ETTİ

Öte yandan Paris'teki 48 bin kişi karşılaşmayı kulübün final gecesi için dev bir taraftar alanına dönüştürülen ve sahanın ortasına dev ekranlar yerleştirilen Parc de Princes stadyumunda takip etti.

PARİS SOKAKLARI SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Diğer yandan, taraftar grupları arasındaki çatışmalar nedeniyle polis, Parc des Princes yakınlarında toplam 81 kişiyi gözaltına aldı. Kutlamaların sabaha kadar sürmesi beklenen şehirde polis, taşkınlık yapan taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

ARAÇLAR VE BİSİKLETLER ATEŞE VERİLDİ

Şehrin birçok noktasında sokaklarda ateşe verilen araçlar ve bisikletlere ait görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

TARAFTAR İLE POLİS ARASINDA GERGİNLİKLER YAŞANDI

Fransız polisinin henüz karşılaşma devam ederken taşkınlık yapan taraftar gruplarına müdahale ettiği, bazı taraftarların da polise şişe ve havai fişek attıkları görüldü.