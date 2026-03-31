Tarihin en büyük öğrenci affı geliyor: Milyonlar üniversiteye dönüyor!

Üniversite hayali yarım kalan milyonlarca öğrenci için hazırlanan dev öğrenci affı düzenlemesinde sona gelindi. Düzenleme, Temmuz 2022 öncesi ve sonrası üniversite ile ilişiği kesilenleri kapsayacak ve önceki aflara kıyasla çok daha geniş bir kitleye fırsat sunacak.

Tarihin en büyük öğrenci affı geliyor: Milyonlar üniversiteye dönüyor!
Sedef Karatay Bingül

Edinilen bilgilere göre taslakta Temmuz 2022 öncesi ve sonrası ilişiği kesilen öğrenciler için ayrı kriterler belirleniyor.

Tarihin en büyük öğrenci affı geliyor: Milyonlar üniversiteye dönüyor! 1

İKİ FARKLI FORMÜL ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Temmuz 2022 sonrası ilişiği kesilenler: Af şartı aranmadan faydalanabilecek.

Temmuz 2022 öncesi ilişiği kesilenler: Yalnızca daha önceki aflardan yararlanmamış olma şartı getirilecek.

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın özel haberine göre, sadece Temmuz 2022 sonrası kapsayan sınırlı düzenlemede yaklaşık 1,5 milyon kişinin aftan yararlanabileceği, bunun en az 190 bininin üniversiteye geri dönebileceği öngörülüyor. Geniş kapsamlı bir af ile potansiyel yararlanıcı sayısı 7,5 milyona kadar çıkabilir.

'YARI SÜRE' VE MALİ DURUM ŞARTI KALDIRILDI

Önceki aflarda eleştirilen bazı kriterler bu kez uygulanmayacak.

Lisans ve ön lisans öğrencileri için:
Mali durum şartı kaldırıldı
Eğitimin belirli bir kısmını tamamlama zorunluluğu kaldırıldı

Ancak düzenleme yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsamıyor. Bu haliyle, lisans ve ön lisans eğitimini yarıda bırakan geniş bir kitleyi doğrudan ilgilendiriyor.

Tarihin en büyük öğrenci affı geliyor: Milyonlar üniversiteye dönüyor! 2

YAZ ÖNCESİ MECLİS’E SUNULMASI BEKLENİYOR

Düzenlemeye son şekli vermek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Grup Başkanlığı, YÖK yetkilileri ve taslağı hazırlayan milletvekillerinin katıldığı toplantı yapıldı. Kapsam, şartlar ve teknik detaylar ele alınarak taslak son haline getirildi.

Kanun teklifinin Nisan ayı sonunda Meclis’e sunulması ve yaz öncesi kanunlaşması bekleniyor.

GENÇLER İÇİN İKİNCİ FIRSAT

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle üniversitelerde yoğunluk yaşanması öngörülüyor.

Özellikle:
Kayıt işlemleri
Ders saydırma ve intibak süreçleri
Yatay/dikey geçiş başvuruları

Uzun süre eğitimden uzak kalan öğrenciler için akademik uyum süreci önem kazanacak. Düzenlemenin iş gücü piyasasında da etkiler oluşturabileceği belirtildi.

Tarihin en büyük öğrenci affı geliyor: Milyonlar üniversiteye dönüyor! 3

Açıköğretim ve büyük şehir üniversitelerinde yoğunluğun artması beklenirken, geniş kapsamlı afların 'sürekliliği' tartışmasının yeniden gündeme gelmesi de olası görülüyor.

