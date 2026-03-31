Tarihin en büyük öğrenci affı geliyor: Milyonlar üniversiteye dönüyor!

Edinilen bilgilere göre taslakta Temmuz 2022 öncesi ve sonrası ilişiği kesilen öğrenciler için ayrı kriterler belirleniyor.
Temmuz 2022 sonrası ilişiği kesilenler: Af şartı aranmadan faydalanabilecek.
Temmuz 2022 öncesi ilişiği kesilenler: Yalnızca daha önceki aflardan yararlanmamış olma şartı getirilecek.
Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın özel haberine göre, sadece Temmuz 2022 sonrası kapsayan sınırlı düzenlemede yaklaşık 1,5 milyon kişinin aftan yararlanabileceği, bunun en az 190 bininin üniversiteye geri dönebileceği öngörülüyor. Geniş kapsamlı bir af ile potansiyel yararlanıcı sayısı 7,5 milyona kadar çıkabilir.
Önceki aflarda eleştirilen bazı kriterler bu kez uygulanmayacak.
Lisans ve ön lisans öğrencileri için:
Mali durum şartı kaldırıldı
Eğitimin belirli bir kısmını tamamlama zorunluluğu kaldırıldı
Ancak düzenleme yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsamıyor. Bu haliyle, lisans ve ön lisans eğitimini yarıda bırakan geniş bir kitleyi doğrudan ilgilendiriyor.
Düzenlemeye son şekli vermek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Grup Başkanlığı, YÖK yetkilileri ve taslağı hazırlayan milletvekillerinin katıldığı toplantı yapıldı. Kapsam, şartlar ve teknik detaylar ele alınarak taslak son haline getirildi.
Kanun teklifinin Nisan ayı sonunda Meclis’e sunulması ve yaz öncesi kanunlaşması bekleniyor.
Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle üniversitelerde yoğunluk yaşanması öngörülüyor.
Özellikle:
Kayıt işlemleri
Ders saydırma ve intibak süreçleri
Yatay/dikey geçiş başvuruları
Uzun süre eğitimden uzak kalan öğrenciler için akademik uyum süreci önem kazanacak. Düzenlemenin iş gücü piyasasında da etkiler oluşturabileceği belirtildi.
Açıköğretim ve büyük şehir üniversitelerinde yoğunluğun artması beklenirken, geniş kapsamlı afların 'sürekliliği' tartışmasının yeniden gündeme gelmesi de olası görülüyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum