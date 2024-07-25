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  4. Tarihin en uzun maçı oynandı! Arjantin-Fas mücadelesinde akılalmaz olaylar yaşandı, Messi çılgına döndü...

Tarihin en uzun maçı oynandı! Arjantin-Fas mücadelesinde akılalmaz olaylar yaşandı, Messi çılgına döndü...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.07.2024 07:50
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin ile Fas karşı karşıya geldi. Arjantin'in 90+16'da bulduğu beraberlik golünün ardından çok sayıda Faslı taraftar sahaya atladı ve patlayıcı maddeler de olaya eklenince hakem maçı durdurdu.

Tarihin en uzun maçı oynandı! Arjantin-Fas mücadelesinde akılalmaz olaylar yaşandı, Messi çılgına döndü...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Arjantin - Fas mücadelesiyle başladı. Mücadelede 2-1 geride olan Arjantin, 90+16'da beraberlik golünü buldu ancak bu golün ardından saha savaş alanına döndü.

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TARAFTARLAR SAHAYA DALDI

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Arjantin'in golünün ardından sahaya Faslı taraftarlar girdi. Çok sayıda patlayıcı maddenin zemine atılmasının ardından hakem maçı durdurdu.

MAÇ 2 SAAT SONRA BAŞLADI

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Karşılaşma 2 saat sonra yeniden başladı ama bu kez de ilginç bir olay yaşandı. VAR'da 2 saat boyunca yapılan incelemenin ardından Arjantin'in golü ofsay gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşma seyircisiz bir şekilde iki saat sonra 3 dakika daha oynandı ve Fas mücadeleyi 2-1 kazandı.

MESSI'DEN TEPKİ

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Maçın bitiş düdüğünün ardından Instagram hesabından tepki gösteren Lionel Messi, "İnanılmaz!" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Fas messi
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