Tarihin en uzun maçı oynandı! Arjantin-Fas mücadelesinde akılalmaz olaylar yaşandı, Messi çılgına döndü...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Arjantin - Fas mücadelesiyle başladı. Mücadelede 2-1 geride olan Arjantin, 90+16'da beraberlik golünü buldu ancak bu golün ardından saha savaş alanına döndü.
Arjantin'in golünün ardından sahaya Faslı taraftarlar girdi. Çok sayıda patlayıcı maddenin zemine atılmasının ardından hakem maçı durdurdu.
Karşılaşma 2 saat sonra yeniden başladı ama bu kez de ilginç bir olay yaşandı. VAR'da 2 saat boyunca yapılan incelemenin ardından Arjantin'in golü ofsay gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşma seyircisiz bir şekilde iki saat sonra 3 dakika daha oynandı ve Fas mücadeleyi 2-1 kazandı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından Instagram hesabından tepki gösteren Lionel Messi, "İnanılmaz!" ifadesini kullandı.