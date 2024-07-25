Tarihin en uzun maçı oynandı! Arjantin-Fas mücadelesinde akılalmaz olaylar yaşandı, Messi çılgına döndü...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Arjantin - Fas mücadelesiyle başladı. Mücadelede 2-1 geride olan Arjantin, 90+16'da beraberlik golünü buldu ancak bu golün ardından saha savaş alanına döndü.

TARAFTARLAR SAHAYA DALDI

Arjantin'in golünün ardından sahaya Faslı taraftarlar girdi. Çok sayıda patlayıcı maddenin zemine atılmasının ardından hakem maçı durdurdu.

MAÇ 2 SAAT SONRA BAŞLADI

Karşılaşma 2 saat sonra yeniden başladı ama bu kez de ilginç bir olay yaşandı. VAR'da 2 saat boyunca yapılan incelemenin ardından Arjantin'in golü ofsay gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşma seyircisiz bir şekilde iki saat sonra 3 dakika daha oynandı ve Fas mücadeleyi 2-1 kazandı.

MESSI'DEN TEPKİ

Maçın bitiş düdüğünün ardından Instagram hesabından tepki gösteren Lionel Messi, "İnanılmaz!" ifadesini kullandı.