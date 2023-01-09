Tarihin gelmiş geçmiş en iyi Britanyalı oyuncusu olarak gösterilen Gareth Bale futbolu bıraktı!

Son olarak MLS ekibi Los Angeles FC'de forma giyen Gareth Bale, futbolu bıraktığını açıkladı. Galli oyuncu, 2013 yılında 100 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Tottenham'dan Real Madrid'e transfer olarak adından söz ettirmişti.

"YAŞADIKLARIMI TEKRARLAMAK İMKANSIZ OLACAK"

"Futbolu bırakma kararı aldım. İlk kulübüm Southampton'dan son kulübüm LAFc'ye kadar gurur verici bir kariyerim oldu. Milli formayla 11 maça çıkmak benim için bir hayalin gerçekleşmesi demekti. Sevdiğim sporu yaparak hayallerimi gerçekleştirdiğim için çok şanslı hissediyorum. Futbol bana hayatımın en güzel anılarını verdi. Hayatımın kalanı bana ne hazırlamış olursa olsun, yaşadıklarımı tekrarlamak imkansız olacak"

554 MAÇ 186 GOL

Gareth Bale, kariyeri boyunca çıktığı 554 maçta 186 gol 139 asistlik performans gösterdi.



