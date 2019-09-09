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Tarihin milyar Euro'luk ilk kadrosu Manchester City'de

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.09.2019 19:53 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de son 2 yılın şampiyonu Manchester City, mevcut kadrosu için ödediği 1 milyar 14 milyon Euro'luk bonservisle tarihin en pahalı futbol takımı oldu.

Tarihin milyar Euro'luk ilk kadrosu Manchester City'de

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki 98 takımı kapsayan bir rapor hazırladı.

Buna göre, son 2 yılın Premier Lig şampiyonu Manchester City, kadrosundaki oyuncuların bonservisleri için harcadığı 1 milyar 14 milyon Euro'yla futbol tarihinde milyar Euro barajını geçen ilk takım unvanını aldı.

Bu yaz transfere 168 milyon Euro harcayan Manchester City, teknik direktörü Pep Guardiola'nın göreve başladığı 2016 yazından bu yana 750 milyon Euro'nun üstünde bonservis bedeli ödedi.

222 milyon Euro'yla tarihin en yüksek bonservis bedeline sahip futbolcusu Neymar'ı kadrosunda barındıran Paris Saint-Germain, 913 milyon Euro'yla 2. sırada yer aldı. 307,5 milyon Euro'yla yaz transfer döneminin en fazla para harcayan kulübü Real Madrid de 902 milyon Euro'luk toplam harcamasıyla bu iki ekibi takip etti.

Bundesliga takımlarından Paderborn ise 4 milyon avroyla Avrupa'nın 5 büyük liginde kadrosunu en ucuza kuran kulüp oldu. Kadroları için ortalama 345 milyon avro harcayan Premier Lig ekiplerini, La Liga ve Serie A (167), Bundesliga (124) ve Ligue 1 (118) takımları izledi.

Avrupa'nın 5 büyük liginde, kadrosundaki oyuncular için en fazla bonservis ödeyen 10 futbol takımı şöyle:

  1. Manchester City (İngiltere): 1 milyar 14 milyon Euro
  2. Paris Saint-Germain (Fransa): 913 milyon Euro
  3. Real Madrid (İspanya): 902 milyon Euro
  4. Manchester United (İngiltere): 751 milyon Euro
  5. Juventus (İtalya): 719 milyon Euro
  6. Barcelona (İspanya): 697 milyon Euro
  7. Liverpool (İngiltere): 639 milyon Euro
  8. Chelsea (İngiltere): 561 milyon Euro
  9. Atletico Madrid (İspanya): 550 milyon Euro
  10. Arsenal (İngiltere): 498 milyon Euro
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