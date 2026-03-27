SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Tarihlerinde böylesi yok! Kosova'dan kritik Türkiye kararı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye ile oynanacak kritik play-off finali öncesi rekor prim açıkladı. Slovakya galibiyetine 500 bin Euro veren Kurti, Türkiye’nin de geçilmesi halinde 1 milyon Euro ek ödül vadetti. Kazanan ekip, 2026 Dünya Kupası bileti alacak.

Tarihlerinde böylesi yok! Kosova'dan kritik Türkiye kararı
Cevdet Berker İşleyen

Kosova’da gözler 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finaline çevrilirken, Albin Kurti dikkat çeken bir prim açıklaması yaptı.

TÜRKİYE İÇİN ÖZEL PRİM

Başbakan Kurti, milli takımın Slovakya karşısındaki galibiyeti için 500 bin Euro ödül verileceğini duyururken, Türkiye karşısında alınacak galibiyet halinde bu rakama ek olarak 1 milyon Euro daha prim ödeneceğini belirtti.

TARİHİN EN YÜKSEK PRİMİ

Açıklanan bu ödülün, Kosova futbol tarihinde bugüne kadar verilen en yüksek prim olduğu ve rekor niteliği taşıdığı ifade edildi. Kritik karşılaşma, 31 Mart Salı akşamı TSİ 21.45’te Kosova’da oynanacak. Mücadeleyi kazanan ekip, 2026 Dünya Kupası bileti alan taraf olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Süper Lig kapısındaki Amedspor'a FIFA'dan ağır darbe!SON DAKİKA | Süper Lig kapısındaki Amedspor'a FIFA'dan ağır darbe!
G.Saray'a tarihi gelir! Kasa doldu taştı: Dudak uçuklatan rakamG.Saray'a tarihi gelir! Kasa doldu taştı: Dudak uçuklatan rakam

Anahtar Kelimeler:
Kosova Türkiye prim son dakika dünya kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Lvbel C5 hastalığını ilk kez açıkladı

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Lvbel C5 hastalığını ilk kez açıkladı

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.