Tarihlerinde böylesi yok! Kosova'dan kritik Türkiye kararı

Kosova’da gözler 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finaline çevrilirken, Albin Kurti dikkat çeken bir prim açıklaması yaptı.

TÜRKİYE İÇİN ÖZEL PRİM

Başbakan Kurti, milli takımın Slovakya karşısındaki galibiyeti için 500 bin Euro ödül verileceğini duyururken, Türkiye karşısında alınacak galibiyet halinde bu rakama ek olarak 1 milyon Euro daha prim ödeneceğini belirtti.

TARİHİN EN YÜKSEK PRİMİ

Açıklanan bu ödülün, Kosova futbol tarihinde bugüne kadar verilen en yüksek prim olduğu ve rekor niteliği taşıdığı ifade edildi. Kritik karşılaşma, 31 Mart Salı akşamı TSİ 21.45’te Kosova’da oynanacak. Mücadeleyi kazanan ekip, 2026 Dünya Kupası bileti alan taraf olacak.