Tarihte bir ilk gerçekleşti... Brüksel'in ikonik Mannaken Pis heykeline Galatasaray forması giydirildi!

Galatasaray’ın 25. şampiyonluğu onuruna hazırlanan 5 yıldızlı forma, Belçika’nın başkenti Brüksel’de dikkat çekici bir etkinlikle sergilendi. Kentin tarihi simgelerinden biri olan ve 406 yıllık geçmişi bulunan Manneken Pis heykeli, Galatasaray’ın özel formasıyla donatıldı. Kulübün Avrupa’daki taraftarları tarafından düzenlenen etkinlik, Brüksel sokaklarında renkli görüntülere sahne olurken sosyal medyada gündem oldu.

HEYKELE İLK KEZ BİR TÜRK TAKIMININ FORMASI GİYDİRİLDİ!

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan duyuruya göre Belçika'nın kültürel miraslarından biri olan ve bugüne dek 1100'den fazla kıyafet giyen Manneken Pis heykelinin yeni kostümü, Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması oldu. Daha önce sadece Brüksel'in yerel futbol takımı Anderlecht'in formasının giydirildiği heykelin tarihinde ilk kez bir Türk takımının formasının yer alacağı öğrenilmişti.