Tarihte bir ilk yaşandı! Beşiktaş, Konyaspor karşısında aldığı mağlubiyet sonrası görülmemiş sonuç

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçında Tümosan Konyaspor ile Beşiktaş'ın karşılaştığı mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

44 PUANDA KALDILAR

Geçtiğimiz hafta sahasında, 10 kişi kalan Gaziantep FK'ya 2-1 kaybeden Beşiktaş, bu kez deplasmanda, 9 kişi kalan Konyaspor'a mağlup oldu. Kümede kalma hesapları yapan Konyaspor bu galibiyetin ardından puanını 31'e yükseltti. Avrupa kupalarına gitmek isteyen Beşiktaş, 44 puanda kaldı.

TARİHTE BİR İLK

Öte yandan Beşiktaş, aldığı bu yenilgi ile bir ilki de yaşamış oldu. Siyah-Beyazlılar Süper Lig tarihinde ilk kez 9 kişi kalan bir takıma karşı kaybetti.