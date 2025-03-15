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Tarihte bir ilk yaşandı! Beşiktaş, Konyaspor karşısında aldığı mağlubiyet sonrası görülmemiş sonuç

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.03.2025 23:00
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Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş 9 kişi kalan rakibi Konyaspor'a mağlup olurken aldığı bu yenilgiyle görülmemiş bir sonuca da imza atmış oldu. İşte detaylar...

Tarihte bir ilk yaşandı! Beşiktaş, Konyaspor karşısında aldığı mağlubiyet sonrası görülmemiş sonuç

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçında Tümosan Konyaspor ile Beşiktaş'ın karşılaştığı mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

44 PUANDA KALDILAR

612788_KONYASPOR-BESIKTAS-MACINDAN-FOTOGRAFLAR-

Geçtiğimiz hafta sahasında, 10 kişi kalan Gaziantep FK'ya 2-1 kaybeden Beşiktaş, bu kez deplasmanda, 9 kişi kalan Konyaspor'a mağlup oldu. Kümede kalma hesapları yapan Konyaspor bu galibiyetin ardından puanını 31'e yükseltti. Avrupa kupalarına gitmek isteyen Beşiktaş, 44 puanda kaldı.

TARİHTE BİR İLK

612765_KONYASPOR-BESIKTAS-MACINDAN-FOTOGRAFLAR-

Öte yandan Beşiktaş, aldığı bu yenilgi ile bir ilki de yaşamış oldu. Siyah-Beyazlılar Süper Lig tarihinde ilk kez 9 kişi kalan bir takıma karşı kaybetti.

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MS
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
1 - 0
Beşiktaş Beşiktaş

Beşiktaş 9 kişi Konyaspor'a tek golle yenildi!Beşiktaş 9 kişi Konyaspor'a tek golle yenildi!
Fatih Tekke galibiyetle başladı!Fatih Tekke galibiyetle başladı!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika beşiktaş
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