Tarihte bir ilki başardı! Girona Real Madrid'i 4-2 mağlup etti, Valentin Castellanos attığı gollerle kendine hayran bıraktı

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. 31. hafta mücadelesinde Real Madrid deplasmanda Girona ile karşı karşıya geldi. 6 golün atıldığı karşılaşmada Madrid ekibi rakibine 4-2 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı.

BİR İLKİ BAŞARDI!

Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren tüm golleri Valentin Castellanos attı. Castellanos, 12,24, 46 ve 62. dakikalarda fileleri havalandırmayı başararak 21. yüzyılda bir La Liga maçında Real Madrid'e 4 gol atan ilk futbolcu oldu.

TATY TARİHE GEÇTİ

Diğer yandan 'Taty' lakaplı Castellanos, 76 yıl sonra Real Madrid'e 4 gol atan La Liga'daki 5. futbolcu oldu.

İspanyol ligi tarihinde bundan önce Real Madrid'e 4 gol atan futbolcular, Marti Ventolra (Barcelona ile 1934-1935), Vicent Martinez (Espanyol ile 1939-1940), Emilio Garcia Martinez (Oviedo ile 1944-1945) ve Esteban Echevarria (Oviedo ile 1947-1948) olarak biliniyor.

Tüm turnuvalarda Real Madrid'e son olarak 4 gol atan futbolcu ise 24 Nisan 2013'de Borussia Dortmund'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında o dönem Alman takımında forma giyen Robert Lewandowski olmuştu.

Real Madrid'in golleri ise 34. dakikada Vinicius Junior 85. dakikada Lucas Vazquez'den geldi.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 65 puanda kaldı. Girona, 41 puana yükseldi. Real Madrid, ligde gelecek hafta Almeria'yı sahasında ağırlayacak. Girona, Sevilla deplasmanına konuk olacak.

