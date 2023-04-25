SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga
  4. Tarihte bir ilki başardı! Girona Real Madrid'i 4-2 mağlup etti, Valentin Castellanos attığı gollerle kendine hayran bıraktı

Tarihte bir ilki başardı! Girona Real Madrid'i 4-2 mağlup etti, Valentin Castellanos attığı gollerle kendine hayran bıraktı

25.04.2023 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Liga'da Barcelona'nın en yakın takipçisi konumunda bulunan Real Madrid, 31. hafta mücadelesinde deplasmanda Girona ile karşı karşıya geldi. Madrid ekibi rakibine 4-2 mağlup olurken, Girona'nın tüm golleri Valentin Castellanos'tan geldi. İşte detaylar...

Tarihte bir ilki başardı! Girona Real Madrid'i 4-2 mağlup etti, Valentin Castellanos attığı gollerle kendine hayran bıraktı

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. 31. hafta mücadelesinde Real Madrid deplasmanda Girona ile karşı karşıya geldi. 6 golün atıldığı karşılaşmada Madrid ekibi rakibine 4-2 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı.

BİR İLKİ BAŞARDI!

FulU1q5WcAQNNge

Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren tüm golleri Valentin Castellanos attı. Castellanos, 12,24, 46 ve 62. dakikalarda fileleri havalandırmayı başararak 21. yüzyılda bir La Liga maçında Real Madrid'e 4 gol atan ilk futbolcu oldu.

TATY TARİHE GEÇTİ

105f0ff16c875a5a0e969beb1b686c9581562555

Diğer yandan 'Taty' lakaplı Castellanos, 76 yıl sonra Real Madrid'e 4 gol atan La Liga'daki 5. futbolcu oldu.

İspanyol ligi tarihinde bundan önce Real Madrid'e 4 gol atan futbolcular, Marti Ventolra (Barcelona ile 1934-1935), Vicent Martinez (Espanyol ile 1939-1940), Emilio Garcia Martinez (Oviedo ile 1944-1945) ve Esteban Echevarria (Oviedo ile 1947-1948) olarak biliniyor.

Tüm turnuvalarda Real Madrid'e son olarak 4 gol atan futbolcu ise 24 Nisan 2013'de Borussia Dortmund'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında o dönem Alman takımında forma giyen Robert Lewandowski olmuştu.

Real Madrid'in golleri ise 34. dakikada Vinicius Junior 85. dakikada Lucas Vazquez'den geldi.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 65 puanda kaldı. Girona, 41 puana yükseldi. Real Madrid, ligde gelecek hafta Almeria'yı sahasında ağırlayacak. Girona, Sevilla deplasmanına konuk olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski başkan, hakaretten 11 yıl hapis cezası aldı!Eski başkan, hakaretten 11 yıl hapis cezası aldı!
Rıdvan Dilmen'den olay açıklamalar! "Jorge Jesus haklı çıktı... Skandal!"Rıdvan Dilmen'den olay açıklamalar! "Jorge Jesus haklı çıktı... Skandal!"
Okan Buruk ve Pirlo'yu hakemler ayırdı!Okan Buruk ve Pirlo'yu hakemler ayırdı!
Anahtar Kelimeler:
girona real madrid La Liga atan maçı iyet

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan duyurdu: Çok zor oldu ama başardık...

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan duyurdu: Çok zor oldu ama başardık...

Akşener, Balıkesir'de duyurdu! 'Asgari ücret seviyesine çıkaracağız'

Akşener, Balıkesir'de duyurdu! 'Asgari ücret seviyesine çıkaracağız'

Camia ayağa kalktı! F.Bahçe Kerem'in menajeriyle görüştü ve o teklifi yaptı

Camia ayağa kalktı! F.Bahçe Kerem'in menajeriyle görüştü ve o teklifi yaptı

'Fener ağlama' şarkısını açan G.Saray taraftarının arabasını parçaladılar!

'Fener ağlama' şarkısını açan G.Saray taraftarının arabasını parçaladılar!

F.Bahçe'den açıklama! Maçın 22. dakikasında...

F.Bahçe'den açıklama! Maçın 22. dakikasında...

Derbi öncesi saçlarını boyadı! Gündem oldu

Derbi öncesi saçlarını boyadı! Gündem oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Kiraladığı evde prizin içinde gizli kamera buldu! “Duşun olduğu yeri...”

Kiraladığı evde prizin içinde gizli kamera buldu! “Duşun olduğu yeri...”

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.