Mynet Trend

Tarihte insanların yaşadığı en büyük kanyon

yolcu360 yolcu360
SEYAHAT  | 29.04.2019 14:00 | Son Güncelleme

Tarihe insanların yaşadığı en büyük kanyon olarak adını yazdırmış, etrafını çevreleyen kayaçların yontulmasıyla yüzlerce kilise ortaya çırakılan Ihlara Vadisini sizler için Instagram’ın fenomen seyyahı gezginkz hesabının yazarı Elif Omput gezdi gördü ve yazdı… Keyifli okumalar!

Tarihte insanların yaşadığı en büyük kanyon

Sevgili seyahat tutkunları sizlere masallarda anlatılan, tarif edilen bir yerden bahsedeceğim. Ihlara ya da eskilerin ona dediği gibi ‘dönerek akan suyun halkı’ anlamına gelen; Peristremma. Aksaray’a bağlı Güzelyurt ilçesinde bulunan Ihlara Vadisi’ne yolcu360 ile Aksaray araç kiralama yaparak ulaşabilirsiniz. içesinde 104 adet dini yapı tespit edilmiştir fakat günümüze sadece 14 tanesi sağ bir şekilde ulaşabilmiştir.

Vadinin kuş uçumu mesafesi 14 kilometredir, fakat Melendiz çayının yaptığı 30 menderes düşünüldüğün de bu uzunluk 18 kilometreye ulaşmaktadır. Ihlara Vadisi’nin genişliği 200 metre, derinliği yer yer 150 metre olarak görülüyor.

Picture4

Hasandağın’dan doğan Melendiz çayı vadiye hayat veriyor. Masallarda her zaman gizli kalmış bir diyar olur ya, işte Ihlara öyle bir yer 397 basamak aşağı inmeden baktığınız da kurak bir düzlük görürsünüz. Bu kupkuru topraklara mı bu övgüler dersiniz fakat yüzyıllar sonucu oluşmuş o kocaman yarıktan size yemyeşil bir cennet göz kırpar. Vadi içi akdeniz iklimine yakınlık gösterir ve mikroklima etkisi vardır.

Picture3

Onlarca meyve ve sebze hatta antep fıstığı bile yetişmektedir. Ihlara gitmenin birkaç yolu vardır. Aksaray şehir merkezi 35 kilometre, Nevşehir 100 kilometre, Kayseri 145 kilometre mesafede bulunuyor. Hava yollarını kullanılacaksa, Nevşehir veya Kayseri üzerinden gelinebilir. Ihlara vadisine tek giriş için 20 lira bilet alabilirsiniz, müzekartla da giriş mümkün; sivil 75 lira, öğrenci 30 lira bir yıl boyunca kullanabileceğiniz müzekart çıkarmanız mümkün. Yaz aylarında 07.00-19.30, kış ayların da 08.00-17.00 saatleri arasında açık bulunuyor. Ihlara Vadisi içerisin de çay kahve molası verebileceğiniz çok tatlı bir mekan da bulunmaktadır.

Picture1

Belisırma köyüne ulaştığınız zaman köylerde yetişmiş meyveler ve baharatlar satan köylülere rastlıyorsunuz. Bu köylülerden dilerseniz atıştırmalık yemişler satın alabilirsiniz. Doğanın kalbinde saklı kalmış gürül gürül melendiz çayının sesi ile huzuru bulacağınız Ihlara Vadisi kalbiniz de ve yüzünüzde kocaman bir gülümsemeye sebep olacaktır.

PARTNER"İdo'nun ayaklarını yıkarım!""İdo'nun ayaklarını yıkarım!"
Gaziantep'te dünyanın en büyük mozaik müzesi!Gaziantep'te dünyanın en büyük mozaik müzesi!
Bu kayanın hikayesi duyanları ağlatıyor!Bu kayanın hikayesi duyanları ağlatıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ıhlara vadisi Aksaray

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsel organını paylaşmıştı! Bir açıklama daha

Cinsel organını paylaşmıştı! Bir açıklama daha

Ölen sandık görevlisi 272'ye yükseldi!

Ölen sandık görevlisi 272'ye yükseldi!

Bir daha asla çöpe atamayacaksınız!

Bir daha asla çöpe atamayacaksınız!

Beşiktaş maçına damga vurdu! Büyük ilgi...

Beşiktaş maçına damga vurdu! Büyük ilgi...

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ustalık Eserleri Mozaiklerle Dolu Bir Müze: Gaziantep Zeugma Müzesi

Gaziantep'te dünyanın en büyük mozaik müzesi!

Giresun’da sıradışı bir yer: Gelin Kayası

Bu kayanın hikayesi duyanları ağlatıyor!

Dünyanın fotoğraf platosu Kapadokya

Kapadokya'ya bir de böyle bakın

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya: Yaratıcı turizm dünyada yükselen bir trend

Yükselen trend: Yaratıcı turizm

Antalya'daki festivalden renkli görüntüler

Halk festivalinden renkli görüntüler

Bu yerlere gitmek cesaret ister!

Bu yerlere gitmek cesaret ister!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.