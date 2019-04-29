Tarihte insanların yaşadığı en büyük kanyon

Sevgili seyahat tutkunları sizlere masallarda anlatılan, tarif edilen bir yerden bahsedeceğim. Ihlara ya da eskilerin ona dediği gibi ‘dönerek akan suyun halkı’ anlamına gelen; Peristremma. Aksaray’a bağlı Güzelyurt ilçesinde bulunan Ihlara Vadisi’ne yolcu360 ile Aksaray araç kiralama yaparak ulaşabilirsiniz. içesinde 104 adet dini yapı tespit edilmiştir fakat günümüze sadece 14 tanesi sağ bir şekilde ulaşabilmiştir.

Vadinin kuş uçumu mesafesi 14 kilometredir, fakat Melendiz çayının yaptığı 30 menderes düşünüldüğün de bu uzunluk 18 kilometreye ulaşmaktadır. Ihlara Vadisi’nin genişliği 200 metre, derinliği yer yer 150 metre olarak görülüyor.

Hasandağın’dan doğan Melendiz çayı vadiye hayat veriyor. Masallarda her zaman gizli kalmış bir diyar olur ya, işte Ihlara öyle bir yer 397 basamak aşağı inmeden baktığınız da kurak bir düzlük görürsünüz. Bu kupkuru topraklara mı bu övgüler dersiniz fakat yüzyıllar sonucu oluşmuş o kocaman yarıktan size yemyeşil bir cennet göz kırpar. Vadi içi akdeniz iklimine yakınlık gösterir ve mikroklima etkisi vardır.