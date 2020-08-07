Tarık Aksar: Beşiktaş ve Utku ile görüşüyoruz

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına da hız verdi. Özellikle Burak Öğür’ün takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren İstanbul temsilcisinde gündemde olan ilk isim ise Beşiktaş’ın 22 yaşındaki eldiveni Utku Yuvakuran.
Utku’nun transferi hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, "Şu an Beşiktaş ve Utlu ile görüşüyoruz. Önümüzdeki günlerde kesinleşecek" ifadelerini kullandı.
Aksar, ayrıca Süper Lig’in büyüklerinden kiralık olarak kadrolarına katmak istedikleri oyuncuların olduğuna da değinerek, “Geçmiş sezonlarda da kiraladığımız oyuncular oldu. ‘Burada kendinizi ispatlayın gidin’ diyoruz onlara. Büyüklerden birkaç tane daha istediğimiz futbolcular var. Şimdilik isim veremeyeceğim ama 3-4 oyuncuyla önümüzdeki günlerde anlaşabiliriz” dedi.
(İHA)
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