Tarık Çamdal Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor!

Geride bıraktığımız sezon Süper Lig’de tek bir maç dahi oynamadan yaklaşık 1.5 milyon Euro’luk garanti ücret alan Tarık Çamdal, yönetimin ‘kulüp bul’ çağrısına rağmen teklif getirebilmiş değil.
1 sene daha mukavelesi kalan Tarık’a kimsenin 300 bin Euro’nun üzerinde bir rakam önermediği öğrenildi.
Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki Tarık için 2014’te Eskişehirspor’a tam 4 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.
(Fanatik)
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz için takas formülü!
Galatasaray Ahmed Musa ve Gianelli Imbula ile anlaştı
Roman Neustadter'den eşcinsellik açıklaması
Mustafa Cengiz, 'Nagatomo ile anlaştık' dedi, Galatasaray Kulübü yalanladı
Wesley Sneijder Beşiktaş'a önerildi!
Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum