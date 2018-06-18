Tarık Çamdal Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor!

Geride bıraktığımız sezon Süper Lig’de tek bir maç dahi oynamadan yaklaşık 1.5 milyon Euro’luk garanti ücret alan Tarık Çamdal, yönetimin ‘kulüp bul’ çağrısına rağmen teklif getirebilmiş değil.

1 sene daha mukavelesi kalan Tarık’a kimsenin 300 bin Euro’nun üzerinde bir rakam önermediği öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki Tarık için 2014’te Eskişehirspor’a tam 4 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.

(Fanatik)

