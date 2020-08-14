Tarık Çetin: Önce Rizespor, sonra Avrupa

Erzurum'daki Sway Otel'de konaklayan Rizespor'da genç kaleci Tarık Çetin, zor bir pandemi süreci geçirdiklerini belirterek, “Pandemi süreci bizim için çok zor oldu. Herkesin evde kaldığı bir süreçti. Ardından hem psikolojik hem de fiziksel olarak iyi toparlanıp en iyi performansımızı vermek zorundaydık. Galatasaray maçıyla güzel başlangıç yaptık. Hem takım hem de şehir kenetlenerek ligde kalmayı başardık” dedi.

“HEDEFLERİME YAKIN OLDUĞUMU HİSSETTİM”

Kupa maçlarında süre aldıktan sonra ligde de görev aldığını söyleyen Çetin, “Sezon başında öncelikle kupa maçlarında görev aldım. Ligin sonlarına doğru da lig maçlarında görev aldım. Süper Lig seviyesinde oynadıkça kendime güvenim de geldi. Sonrasında hedeflerime daha da yakın olduğumu hissettim” diye konuştu.

“A MİLLİ TAKIM HEDEFİM VAR”

Rizespor’da şartların futbola uygun olduğunu dile getiren Tarık Çetin, “Rizespor’un benim için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Futbola odaklanmak için elverişli bir ortam var. Rizespor’da olduğum sürece elimden gelenin en iyisi yaparak Avrupa’ya gitmek istiyorum. Önce A Milli Takım hedefim var sonraki hedefim ise Avrupa” ifadelerini kullandı.