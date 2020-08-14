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Tarık Çetin: Önce Rizespor, sonra Avrupa

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 14.08.2020 11:13 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor’un genç file bekçisi Tarık Çetin, kariyerinden milli takım hedefine, Fenerbahçe’den milli takım kalecilerine kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Tarık Çetin: Önce Rizespor, sonra Avrupa

Erzurum'daki Sway Otel'de konaklayan Rizespor'da genç kaleci Tarık Çetin, zor bir pandemi süreci geçirdiklerini belirterek, “Pandemi süreci bizim için çok zor oldu. Herkesin evde kaldığı bir süreçti. Ardından hem psikolojik hem de fiziksel olarak iyi toparlanıp en iyi performansımızı vermek zorundaydık. Galatasaray maçıyla güzel başlangıç yaptık. Hem takım hem de şehir kenetlenerek ligde kalmayı başardık” dedi.

“HEDEFLERİME YAKIN OLDUĞUMU HİSSETTİM”

Kupa maçlarında süre aldıktan sonra ligde de görev aldığını söyleyen Çetin, “Sezon başında öncelikle kupa maçlarında görev aldım. Ligin sonlarına doğru da lig maçlarında görev aldım. Süper Lig seviyesinde oynadıkça kendime güvenim de geldi. Sonrasında hedeflerime daha da yakın olduğumu hissettim” diye konuştu.

“A MİLLİ TAKIM HEDEFİM VAR”

Rizespor’da şartların futbola uygun olduğunu dile getiren Tarık Çetin, “Rizespor’un benim için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Futbola odaklanmak için elverişli bir ortam var. Rizespor’da olduğum sürece elimden gelenin en iyisi yaparak Avrupa’ya gitmek istiyorum. Önce A Milli Takım hedefim var sonraki hedefim ise Avrupa” ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇE’YE KIRGINIM”

Altyapısından yetiştiği takım Fenerbahçe’de süre almadan gönderildiği için kırgın olduğunu söyleyen Çetin, şu açıklamayı yaptı: “Merih ile aramda 1 yaş var. Merih ile birlikte büyüdük diyebilirim. Bizim gibi birçok genç örnek var. Ağabeylerimizin de tecrübelerinden şunu biliyoruz. Fenerbahçe A Takımı’na çıktığınızda süre almanız çok zor. Başka bir kulübe giderek kendinizi göstererek daha değerli oluyorsunuz. Bu maalesef bu şekilde. Kırgınlık oluyor mu diye sorarsanız tabii ki kırgınlık oluyor. Altyapısında 10 yıl çalıştığınız, arkadaşlıklar edindiğiniz kulüpte süre bulamadan ayrılmak, sonrasında geri dönmek bir kırgınlığa yol açıyor” açıklamasında bulundu.

“MERT GÜNOK ÜSTÜ DÜZEY BİR KALECİ”

A Milli Takım’da yer alan kalecilerin çok iyi isimler olduğunu dile getiren Çetin, “Özellikle Mert ağabeyden başlamak istiyorum. Altyapıda oynarken Mert ağabey ile çalışma fırsatı bulmuştum. Bana çok yardımı dokunmuştu. Mert ağabey üst düzey bir kaleci. Uğurcan sürekli karşılıklı oynadığım bir kaleci. Gökhan çok iyi bir kaleci. Burada çalıştığımız sürede de bunu çok iyi anladım. Açıkçası ben de onların peşinden geliyorum” şeklinde konuştu.

“RİZESPOR’A ODAKLANDIM”

Rizespor formasıyla ligde daha çok maça çıkma hedefinin olduğunu kaydeden Çetin, “Bunu söylemek için biraz erken. Rize’de 1-2 sezon tamamen oynamak istiyorum. Bir kaleci ne kadar çok oynarsa saha içinde kendisini o kadar ifade eder. Odaklandığım yer burası ve buradan Avrupa’ya gitmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

“İDOLÜM OBLAK”

İdolünün ise Atletico Madrid kalesini koruyan Jan Oblak olduğunu söyleyen genç kaleci, “Son zamanlarda ön plana çıkan Atletico Madrid’in kalecisi Jan Oblak var. Hem sahadaki duruşu hem topu oyuna sokuşu gibi birçok özelliğini sayabilirim” dedi.

(DHA)

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