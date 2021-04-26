Tarık Mengüç kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Tarık Mengüç kaç yaşında, biyografisi nedir?

Tarık Mengüç, 17 Ocak 1974 İstanbul'un Kuştepe semtinde doğmuştur. Roman asıllı olan Mengüç, bu kültürünü şarkılarına da yansıtmıştır. Çocukluğundan beri haliyle müzikle iç içe olan Tarık Mengüç gerçek bir roman.

TARIK MENGÜÇ KİMDİR?

Tarık Mengüç, 17 Ocak 1974 İstanbul'un Kuştepe semtinde doğmuştur. Roman asıllı olan Mengüç, bu kültürünü şarkılarına da yansıtmıştır. Çocukluğundan beri haliyle müzikle iç içe olan Tarık Mengüç gerçek bir roman. Maddi sıkıntılar yüzünden beşinci sınıfa kadar okuyabildi ama sonradan kendimi geliştirdi. Tarık Mengüç, müzik hayatına önce atılmadan hayatını devam ettirebilmek için; mobilya tasarımcısı ve cilacılık, Seramikçilik, çakmakçılık, düğün salonlarında şarkı söylemek gibi işler de çalıştı.

2004 yılında "Şakşuka" isimli şarkısıyla çıkış yapmış, giyimi ve dansıyla dikkat çekmiştir. Sibel Can, Seda Sayan, Kibariye, Davut Güloğlu, Ayça Tekindor, Bülent Serttaş gibi sanatçılara bestelerini vermiştir. 5 yıl şan dersi aldıktan sonra İbrahim Tatlıses, İbrahim Erkal, Ebru Gündeş gibi isimlere vokallik yapmıştır. 1999 yılından itibaren 5 yıl boyunca müzik yönetmeni ve aranjör olan Suat Aydoğan'ın asistanlığını yapmıştır. 2004 yılında ise Suat Aydoğan'ın keşfiyle müzik kariyerine başlamıştır.