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  4. Tarık Mengüç kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Tarık Mengüç kaç yaşında, biyografisi nedir?

Tarık Mengüç kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Tarık Mengüç kaç yaşında, biyografisi nedir?

26.04.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Tarık Mengüç, bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Mengüç, ilk kez söyleyeceği ilahilerle canlı yayında olacak. Hareketli şarkılarıyla tanınan Mengüç'ün yaptığı kabe ziyaretini Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında anlatacak. Peki, Tarık Mengüç kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Tarık Mengüç kaç yaşında, biyografisi nedir?

Tarık Mengüç kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Tarık Mengüç kaç yaşında, biyografisi nedir?

Tarık Mengüç, 17 Ocak 1974 İstanbul'un Kuştepe semtinde doğmuştur. Roman asıllı olan Mengüç, bu kültürünü şarkılarına da yansıtmıştır. Çocukluğundan beri haliyle müzikle iç içe olan Tarık Mengüç gerçek bir roman.

TARIK MENGÜÇ KİMDİR?

Tarık Mengüç, 17 Ocak 1974 İstanbul'un Kuştepe semtinde doğmuştur. Roman asıllı olan Mengüç, bu kültürünü şarkılarına da yansıtmıştır. Çocukluğundan beri haliyle müzikle iç içe olan Tarık Mengüç gerçek bir roman. Maddi sıkıntılar yüzünden beşinci sınıfa kadar okuyabildi ama sonradan kendimi geliştirdi. Tarık Mengüç, müzik hayatına önce atılmadan hayatını devam ettirebilmek için; mobilya tasarımcısı ve cilacılık, Seramikçilik, çakmakçılık, düğün salonlarında şarkı söylemek gibi işler de çalıştı.

2004 yılında "Şakşuka" isimli şarkısıyla çıkış yapmış, giyimi ve dansıyla dikkat çekmiştir. Sibel Can, Seda Sayan, Kibariye, Davut Güloğlu, Ayça Tekindor, Bülent Serttaş gibi sanatçılara bestelerini vermiştir. 5 yıl şan dersi aldıktan sonra İbrahim Tatlıses, İbrahim Erkal, Ebru Gündeş gibi isimlere vokallik yapmıştır. 1999 yılından itibaren 5 yıl boyunca müzik yönetmeni ve aranjör olan Suat Aydoğan'ın asistanlığını yapmıştır. 2004 yılında ise Suat Aydoğan'ın keşfiyle müzik kariyerine başlamıştır.

Avustralya'da verdiği bir konserin ardından, önce Avustralya menşeili bir markanın, sonrasında da Nesine.com ve Vodafone'un reklam yüzü olmuştur.

İlk televizyon ve sinema kariyerine 2006 yılında "Cennet Mahallesi" isimli dizide konuk oyuncu olarak başlayan Mengüç, sonrasında Şafak Sezer'in başrol oynadığı "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" isimli filmde Roman Bekir karakterini canlandırmıştır. Son olarak 2012 yılında "İkizler Firarda" isimli filmde rol almıştır.

2013 Rock'n Coke festivalinde açılış sahnesini almıştır. Bir rock festivalinde 9/8'lik müzikle ilk kez sahne alan Mengüç, festivalin reklam çalışmalarını yapan C-Section ajansın tanıtım klibinde rol almış ve tanıtım şarkısını söylemiştir. Bu tanıtım müziği ve klibiyle Kristal Elma'da 7, Felis'te 5 ve Mix Awards'ta 3 ödül kazandırmıştır.

2017 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Türkiye isimli yarışma programına katılmıştır.

TARIK MENGÜÇ EVLİ Mİ?

Tarık Mengüç evli ve 2 çocuk babasıdır.

TARIK MENGÜÇ DİSKOGRAFİ

2004 - Şakşuka

2007 - Lakerda

2009 - İnadına 35 Derece

2011 - Tek Kişilik Orduyum

2015 - Sakız

2016 - Naş Naş

2017 - Paçoz

2018 - Tarçın Kokulum

2019 - Küresel Isınma

2020 - Yılan

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Tarık Mengüç
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