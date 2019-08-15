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Tarık Phillip, TOFAŞ'ta

BASKETBOL HABERLERİ  | 15.08.2019 13:37 | Son Güncelleme

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren TOFAŞ, ABD'li oyun kurucu 26 yaşındaki Tarik Phillip ile anlaşma sağladı.

Tarık Phillip, TOFAŞ'ta

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna bir takviye daha gerçekleştirdi.

Mavi-yeşilliler, ABD basketbol ligi NBA takımlarından Washington Wizards'tan oyun kurucu Tarik Phillip ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kolej kariyerini West Virginia Üniversitesi'nde geçiren, daha sonra Macaristan ve İspanya deneyimi yaşayan Phillip, 1 yıl sonra tekrar ABD'ye dönerek Memphis Hustle formasıyla NBA G-League 2018-2019 sezonunda 47 maçta 14.1 sayı, 5 ribaund, 3.8 asist ve 1.6 top çalma istatistiği sergilemişti. Tarik Phillip, Nisan 2019'da NBA takımlarından Washington Wizards'tan kontrat almayı başarmıştı.

1.90 metre boyundaki Amerikalı oyun kurucu, 2019 NBA Yaz Ligi'nde de Washington Wizards görev yaptı. Tarik Phillip, 2019-2020 sezonunda TOFAŞ Basketbol Takımı'nda 22 numaralı formayı giyecek.

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Anahtar Kelimeler:
tofaş ABD Tarık Phillip

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