Tarık Solak hayatını kaybetti

Türkiye’de profesyonel olarak kick boksa verdiği katkılarla bilinen ve uzun zamandır kanser tedavisi gören Tarık Solak, Avustralya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Türkiye Kick Boks Federasyonu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Profesyonel kick boksun ülkemizdeki öncüsü, kick boks sporunun sevilmesinde çok büyük pay sahibi Tarık Solak vefat etmiştir. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine ve kick boks ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
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