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Tarık Tarcan'ı hastanelik eden hastalık...

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.09.2018 10:18 | Son Güncelleme

Muğla Bozburun’da oturan Tarık Tarcan geçirdiği vertigo rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İki gün tedavi gören Tarık Tarcan taburcu edildi

Tarık Tarcan'ı hastanelik eden hastalık...

Sinema ve mankenliği bıraktıktan sonra Marmaris'in şirin kasabası Bozburan'a yerleşerek sakin bir hayat süren Tarık Tarcan, baş dönmesi şikayeti ile ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kulak burun boğaz kliniğinde muayene olan Tarık Tarcan'a vertigo teşhisi kondu. Doktorlar sanatçının hastanede tedavisine devam edilmesine karar verdi. İki gün boyunca ilaç tedavisi uygulanan bir zamanların ünlü aktörü, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

YEŞİLÇAM'IN YILDIZI

Özellikle 80'li yıllarda, Müjde Ar, Hülya Avşar, Ahu Tuğba, Sevtap Parman, Aydan Şener ve Serpil Çakmaklı gibi ünlü isimlerle başrol oynayan Tarık Tarcan, sayısız güzellik yarışması ve Çarkıfelek'i sundu. Tarık Tarcan, İstanbul'dan sıkılıp önce Antalya'ya yerleşmiş, 23 yıl sonra da Marmaris'in sakin beldesi Bozburun'u keşfetmişti.


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