YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Tarım fuarı Growtech, 23 Kasım'da Antalya'da açılacak

Tarım fuarı Growtech, 23 Kasım'da Antalya'da açılacak

09.07.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Growtech Fuar Direktörü Engin Er: - "Growtech, sunduğu ticari fırsatlarla tarıma dair en yeni teknolojilerin tanıtıldığı ve en güncel konuların gündeme taşındığı ortak bilgi paylaşım platformu"

Dünyanın önemli örtü altı tarım sektörü fuarlarından olan Growtech 2022 Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, bu yıl 23 Kasım'da Antalya'da kapılarını ziyaretçilere açacak.

Growtech Fuar Direktörü Engin Er, yaptığı açıklamada, geçen yıl 25 ülkeden 510 katılımcı ile 125 ülkeden 53 bin 640 tarım profesyonelini tek çatı altında buluşturduklarını belirtti.

Bu yıl 21'incisi gerçekleştirilecek fuar için de hazırlıkların devam ettiğini aktaran Er, 23-26 Kasım tarihlerinde Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde global tarım sektörü temsilcilerini ticaret ve ihracat için yeniden bir araya getireceklerini bildirdi.

Fuarın dünya tarımının buluşma noktası haline geldiğini anlatan Er, şunları kaydetti:

"Firmalarımız hedefledikleri pazarlara Growtech ile daha hızlı ve rahat ulaşabiliyor. Uluslararası alıcılar Growtech'te aradığı tüm ürün ve çözümleri bularak ticaretlerini geliştirebiliyor. Growtech, sunduğu ticari fırsatlarla tarıma dair en yeni teknolojilerin tanıtıldığı ve en güncel konuların gündeme taşındığı ortak bilgi paylaşım platformu. Katılımcı ve ziyaretçilerimizin ilgiyle takip edeceği ve çok faydalı bulacağı çok sayıda etkinlik organize ettik. Tarımda sürdürülebilirlik, iklim değişiklikleri, akıllı tarım uygulamaları ve daha bir çok konu ile katılımcı ve ziyaretçilerimiz tarımın geleceği ile ilgili bilgi edinebilecek, doğru hamleleri öğrenebilecek."

Er, Growtech'in bu yıl da ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri, Bitki Islahı Proje Pazarı'na ev sahipliği yapacağını belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alanya'da ambulans helikopter prematüre bebek için havalandıAlanya'da ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıAfyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Antalya'da inşaat kazısı sırasında sarkıt ve dikitlerin olduğu mağara bulunduAntalya'da inşaat kazısı sırasında sarkıt ve dikitlerin olduğu mağara bulundu
Anahtar Kelimeler:
fuar

Antalya Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:56
Sabah
05:39
Öğle
13:07
İkindi
16:58
Akşam
20:26
Yatsı
22:02
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölenlerin yakınları şokta! Cesetleri parçalayıp satmışlar

Ölenlerin yakınları şokta! Cesetleri parçalayıp satmışlar

Hastanede akılalmaz olay! Onlarca insanı rehin aldı

Hastanede akılalmaz olay! Onlarca insanı rehin aldı

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Çift vajinalı kadının itirafı! "Acı verici derecede..."

Çift vajinalı kadının itirafı! "Acı verici derecede..."

Gazını çıkartmaya utandı! Kâbusu yaşadı

Gazını çıkartmaya utandı! Kâbusu yaşadı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.