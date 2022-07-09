Tarım fuarı Growtech, 23 Kasım'da Antalya'da açılacak

Dünyanın önemli örtü altı tarım sektörü fuarlarından olan Growtech 2022 Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, bu yıl 23 Kasım'da Antalya'da kapılarını ziyaretçilere açacak.

Growtech Fuar Direktörü Engin Er, yaptığı açıklamada, geçen yıl 25 ülkeden 510 katılımcı ile 125 ülkeden 53 bin 640 tarım profesyonelini tek çatı altında buluşturduklarını belirtti.

Bu yıl 21'incisi gerçekleştirilecek fuar için de hazırlıkların devam ettiğini aktaran Er, 23-26 Kasım tarihlerinde Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde global tarım sektörü temsilcilerini ticaret ve ihracat için yeniden bir araya getireceklerini bildirdi.

Fuarın dünya tarımının buluşma noktası haline geldiğini anlatan Er, şunları kaydetti:

"Firmalarımız hedefledikleri pazarlara Growtech ile daha hızlı ve rahat ulaşabiliyor. Uluslararası alıcılar Growtech'te aradığı tüm ürün ve çözümleri bularak ticaretlerini geliştirebiliyor. Growtech, sunduğu ticari fırsatlarla tarıma dair en yeni teknolojilerin tanıtıldığı ve en güncel konuların gündeme taşındığı ortak bilgi paylaşım platformu. Katılımcı ve ziyaretçilerimizin ilgiyle takip edeceği ve çok faydalı bulacağı çok sayıda etkinlik organize ettik. Tarımda sürdürülebilirlik, iklim değişiklikleri, akıllı tarım uygulamaları ve daha bir çok konu ile katılımcı ve ziyaretçilerimiz tarımın geleceği ile ilgili bilgi edinebilecek, doğru hamleleri öğrenebilecek."

Er, Growtech'in bu yıl da ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri, Bitki Islahı Proje Pazarı'na ev sahipliği yapacağını belirtti.

