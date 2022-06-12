Tarım lisesi öğrencileri teorik bilgileri tarlada pratiğe dönüştürüyor

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de bir lisede açılan tarım bölümünün öğrencileri, öğrendikleri teknikleri okul bünyesinde kurulan seralarda ve 20 dönüm arazide uyguluyor.

Yeşilgölcük beldesindeki Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde, öğrencileri okula çekmek, üretimi teşvik etmek amacıyla 2017'de tarım bölümü açıldı.

Bu bölümde eğitim gören yaklaşık 40 öğrenci, okulda oluşturulan seralarda ve 20 dönüm tarlada buğday, domates, salatalık, biber, patlıcan gibi ürünleri yetiştiriyor.

Okulda, tohumun toprağa girmesinden filizlenmesine, çiçek açmasından ürün vermesine kadar her aşamasını öğrenen öğrenciler, bilgilerini ailelerine ve çevrelerine de aktarıyor.

Okul Müdür Yardımcısı Arif Öztürk, AA muhabirine, okul bünyesinde 4 uygulama serası ve 20 dönüm tarım arazisi bulunduğunu söyledi.

Tarım ve teknoloji alanında öğrencilerle uygulama serasında ve tarlada öğrendiklerini pratiğe çevirdiklerini belirten Öztürk, okuldaki 240 öğrencinin 40'ının tarım bölümünde okuduğunu anlattı.

Öztürk, her bir sınıfa ait sera bulunduğunu aktararak, "Bu seralarda çocuklar, domatesten patlıcana, lahanadan bibere kadar çeşitli bitkiler yetiştiriyor. Bunları farklı yöntemlerle geliştiriyoruz. Her birinde farklı sistemler kullanıyoruz. Aynı zamanda sulama sistemlerimiz de farklı. Bir serada damlama sistemi kullanıyorsak diğerini de daha çok suyun tüketilmesine neden olan salma su tercih ediyoruz. Öğrencilerimizin aradaki farkı anlamaları için bu şekilde bir çalışma yapıyoruz. Yine buğday tarlamız var. Bu sene esperia buğdayı ektik." ifadesini kullandı.

- "Çiftçi öğrencilerimiz var, onlardan geri dönüşler de çok iyi"

Son dönemde dünyada yaşanan gelişmelerin buğdayın önemini bir kere daha gösterdiğini aktaran Öztürk, öğrencilere yeni yetiştirme tekniklerini öğrettiklerini dile getirdi.

Öztürk, şu ana kadar mezun ettikleri öğrencilerden çiftçilik yapanların olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çiftçi öğrencilerimiz var, onlardan geri dönüşler de çok iyi çünkü onlar da artık atadan gördükleri sistem yerine bu okulda gördükleri yeni sistemlerle çiftçilik hayatına devam ediyor. Bu geri dönüşlerin de pozitif olması bu noktada tarım liselerinin geleceğinin parlak olduğunu gösteren en önemli emarelerden biri. Çocuklar burada teorik dersler, üretim çeşitleri, bitki teknolojisi görüyor. Bunun yanında burada ders alan bir çocuk, tohumun ortaya çıkmasından bitki olmasına ve yetişmesine, yetiştikten sonra toplanmasına kadar her türlü bilgiyi alıyor. Biz bunu burada uygulamalı hale getiriyoruz."

Öztürk, öğrencilerin, okulda diğer derslerde verilen milli ve manevi değerlerin yanında milli üretime yönelik çalışmalarda da başarı sağlamalarını istediklerini sözlerine ekledi.

