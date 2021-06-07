Tarım sezonunun yaşandığı son 8 aylık dönemde yağışlar yüzde 27 azaldı

DENİZ ÇİÇEK - Türkiye'de tarım sezonuna rastlayan Ekim 2020 ile Mayıs 2021 arasındaki 8 aylık dönemde yağışlarda normaline göre yüzde 27, bir önceki döneme kıyasla yüzde 25 azalma meydana geldi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 1 Ekim 2020-31 Mayıs 2021 dönemini kapsayan 2021 Su/Tarım Yılı Alansal Yağış Değerlendirmesi Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, söz konusu dönemde yağışlar normalinin ve bir önceki dönem yağışlarının altında gerçekleşti.

Türkiye geneli 8 aylık kümülatif yağışlar normaline kıyasla yüzde 27, 2020 Su/Tarım Yılı yağışlarına göre yüzde 25 azaldı.

Bölge geneli yağışlarda ise Marmara haricindeki tüm bölgelerde normallerine ve bir önceki dönem yağışlarına göre yağış azlığı devam etti. Yağışlarda en fazla azalma yüzde 39 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde izlendi.

Kümülatif yağışlar Kuzey Ege, Bursa civarları hariç Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz sahil kesimi ile Giresun ve Kahramanmaraş çevrelerinde normallerinin biraz üzerinde, diğer tüm bölgelerde altında seyretti. Denizli, Erzurum'un kuzeyi, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağışlarda azalma oranı yer yer yüzde 40'ın üstüne çıktı.