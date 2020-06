Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Çankırı'da incelemelerde bulundu:

Çankırı 'da yapılması planlanan Çorum ve Kastamonu illerinde de sulamaya katkı sağlayacak barajın yapılacağı yeri gezen Pakdemirli, Çerkeş ilçesindeki hayvan pazarı inşaatındaki incelemelerinin ardından ilçede bulunan et kombinasında da incelemelerde bulundu.

- "Baraj toplamda 160 bin dekar alanı sulayacak"

Yapılacak barajın Çankırı, Çorum ve Kastamonu'daki toprakları sulayacağını ve bölge halkının tarımsal gelirini artıracağını vurgulayan Bekir Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu baraj esnasında, biliyorsunuz her baraj yapımında ister istemez bazı çevresel etkileri olabiliyor. Bu çevresel etkilerin en başında da köylerin relokasyonu ortaya çıkabiliyor. Burada da etkilenmesi muhtemel bir köyümüz var. Bunun da tekrar relokasyonu en iyi şartlar altında, bu vatandaşlarımızı da en konforlu şartlar altında bir şekilde tekrardan yerleştirmenin yollarını da buluyor olacağız. Toplamda 160 bin dekar alanı sulayacak. Bir an evvel barajımızın hayata geçirilmesi, öncelikle gövdenin yapılması, sonra da sulama projelerinin yapılması suretiyle bölge halkımızın tarımsal anlamda refahını artıracak projenin bir an evvel hayata geçmesi için gayret göstereceğiz."

Daha sonra Bakan Pakdemirli ve protokol üyeleri tarafından doğaya 200 keklik salındı.