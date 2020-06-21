Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Çankırı'da incelemelerde bulundu:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Milletine hizmet etmeyi şiar edinmiş bir liderimiz var. Liderimizin de bu özelliği sayesinde kadroları da aynı şekilde oluşuyor ve davranıyor. Eskiden olsa 15-20 sene önceyi hatırlayın, temeli atanla açılışı yapan arasında belki 20 tane bakan farkı olurdu." dedi.

Çankırı'da yapılması planlanan Çorum ve Kastamonu illerinde de sulamaya katkı sağlayacak barajın yapılacağı yeri gezen Pakdemirli, Çerkeş ilçesindeki hayvan pazarı inşaatındaki incelemelerinin ardından ilçede bulunan et kombinasında da incelemelerde bulundu.

Daha sonra Atkaracalar Belediyesini ziyaret ettikten sonra Kurşunlu ilçesine geçen Bakan Pakdemirli, burada Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle yapılan 2,2 milyon lira yatırım tutarına sahip 23 odalı ve 49 kişinin kalabileceği otelin açılışını gerçekleştirdi.

- "Milletine hizmet etmeyi şiar edinmiş bir liderimiz var"

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, otele TKDK fonlarından destek vererek, Kurşunlu ilçesini güzel bir yatırıma kavuşturduklarını söyledi.