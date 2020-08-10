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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir'de yangın bölgesini havadan inceledi

İZMİR HABERLERİ  | 10.08.2020 20:58 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir'de yangın bölgesini havadan inceledi

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Menderes'te yangın çıkan bölgede havadan incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda Görece Mahallesi yakınlarında yangın çıktığı haberini alınca bölgeye intikal etti.

Yangın alanında havadan incelemeler yapan Pakdemirli, kontrol altına alınan yangından etkilen bölgeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Telsizle bölgede çalışma yapan personele seslenen Pakdemirli, "Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadesini kullandı.

Öğleden sonra çıkan yangına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozer müdahale etmiş, yangın ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu daha fazla alana yayılmadan kontrol altına alınmıştı.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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