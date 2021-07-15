YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mersin'de yangın komuta araçlarıyla ilgili bilgi verdi:

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mersin'de yangın komuta araçlarıyla ilgili bilgi verdi:

15.07.2021 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bunun güzel tarafı, gece normalde bir bütüncül bakış açısını kaybediyorduk, geçen yıldan itibaren artık gece de sevk ve idare yapabiliyoruz" - "Savaşta nasıl bir komuta merkezi varsa bizim de buradaki savaştığımız odaklar, yangın odakları. Yangın odaklarına karşı yer ekiplerini doğru yollardan doğru şekilde sevk edebiliyoruz"

MERSİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangınında da görev alan yangın komuta aracıyla ilgili, "Bunun güzel tarafı, gece normalde bir bütüncül bakış açısını kaybediyorduk, geçen yıldan itibaren artık gece de sevk ve idare yapabiliyoruz." dedi.

Pakdemirli, ilçeye bağlı Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında çıkan yangın nedeniyle Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezinde konuşlanan yangın komuta aracıyla ilgili gazetecilere bilgi verdi.

Araçta dijital ekranı gösterip, insansız hava araçlarından (İHA) gelen rotaların göründüğünü anlatan Pakdemirli, "Burada etraftaki araçlarımızın hepsinin plakaları var ve bu araçların üzerine dokunarak, araçların içerisinde hangi görevli var, cep telefonu, telsiz frekansı ne? Bunların hepsine ulaşıp yönlendiriyoruz. Şu an bu bölgede telefon çekimiyle ilgili bir sorun var ama bu bölgedeki araçlara ulaşır ulaşmaz, 13 yangın odağına, kuzeybatıya doğru yönlendireceğiz. Arkadaşlarımız şimdi onlara ulaşmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Pakdemirli, bilgilerin toplandığı bir harita üzerinden sevk ve idarenin yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunun güzel tarafı, gece normalde bir bütüncül bakış açısını kaybediyorduk, geçen yıldan itibaren artık gece de sevk ve idare yapabiliyoruz. Bu çok önemli çünkü yangınlar hep öğleden sonra çıkıyor. Geriye kullanabileceğiniz 3-4 saatiniz kalıyor. 3-4 saat içerisinde söndürdünüz söndürdünüz, geceye devrettiğiniz zaman yer ekipleri müdahale ediyor ama edilen müdahale her zaman çok verimli olamıyordu. Şimdi bu sayede, tüm datayı ve resmi her an her saniye görmek ve buradan da bütün yer ekiplerini kontrol etmek mümkün. Savaşta nasıl bir komuta merkezi varsa, bizim de buradaki savaştığımız odaklar, yangın odakları. Yangın odaklarına karşı yer ekiplerini doğru yollardan doğru şekilde sevk edebiliyoruz."

İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi'nde çıkan kızılçam ormanındaki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 yaşındayken 29 kişinin cinsel istismarına uğradı!13 yaşındayken 29 kişinin cinsel istismarına uğradı!
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
GÜNCELLEME 2 - Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyorGÜNCELLEME 2 - Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin Bekir Pakdemirli

Mersin Namaz Vakitleri 15 Temmuz Perşembe

İmsak
03:47
Sabah
05:27
Öğle
12:52
İkindi
16:42
Akşam
20:08
Yatsı
21:41

Mersin Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Perşembe

Akdeniz Güneş Eczanesi
Akdeniz
Akdeniz Güneş Eczanesi
Akdeniz
Akdeniz Güneş Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.