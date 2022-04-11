Tarkan'dan bomba paylaşım! "Kaz Dağları’nda villam yok saçım da protez değil"

Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile Maldivler'de tatil yapan Tarkan'ın, iki katlı beş kamaralı lüks bir tekne satın aldığı ve tekne için de80 milyon TL ödediği iddia edildi. Benzer bir diğer iddia ise Tarkan'ın Kaz Dağları'nda villa aldığıydı.

Tarkan'ın Kaz Dağları'nda yapılan tahribatı da bu sebeple eleştirdiği iddia ediliyordu. Tarkan en sonunda sosyal medya hesabından patladı.

Tarkan paylaşımında "Yat almadım, Kaz Dağları’nda villam yok, hiç olmadı, saçım da protez değil ama arada boyuyorum" dedi.

Tarkan'ın paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Demet Akalın paylaşıma hemen kalp emojisi koydu.

