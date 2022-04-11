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Tarkan'dan bomba paylaşım! "Kaz Dağları’nda villam yok saçım da protez değil"

11.04.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın sakin bir tatil geçirmek istemesi nedeniyle 80 milyon TL değerinde ultra lüks bir tekne aldığı iddiası gündemdeydi. Tarkan hakkında çıkan bu ve benzeri iddialara yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Tarkan'dan bomba paylaşım! "Kaz Dağları’nda villam yok saçım da protez değil"

Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile Maldivler'de tatil yapan Tarkan'ın, iki katlı beş kamaralı lüks bir tekne satın aldığı ve tekne için de80 milyon TL ödediği iddia edildi. Benzer bir diğer iddia ise Tarkan'ın Kaz Dağları'nda villa aldığıydı.

Tarkan'ın Kaz Dağları'nda yapılan tahribatı da bu sebeple eleştirdiği iddia ediliyordu. Tarkan en sonunda sosyal medya hesabından patladı.

Tarkan paylaşımında "Yat almadım, Kaz Dağları’nda villam yok, hiç olmadı, saçım da protez değil ama arada boyuyorum" dedi.

ataükamk

Tarkan'ın paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Demet Akalın paylaşıma hemen kalp emojisi koydu.

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