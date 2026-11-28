Türk müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser, 49 yıllık eşi Nilüfer Keser'i kaybetmenin acısını yaşıyor. Bir süredir kanser tedavisi gören Nilüfer Keser, 26 Kasım'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran sanatçı, paylaşımında, "48 yıllık hayat arkadaşım, canım eşim bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

Nilüfer Keser için bugün İstanbul'daki Hasdal Çamlıvadi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Nilüfer Keser'i ailesi ve yakınları yalnız bırakmadı.

AYAKTA DURAMADI

Törende oldukça üzgün olduğu görülen Mustafa Keser, 48 yıllık hayat arkadaşına gözyaşları ve büyük bir hüzünle veda etti.

Usta sanatçının eşinin tabutuna yönelerek baktığı anlar ise görenlerin yüreğini burktu.

TABUTA BAKIŞI YÜREK BURKTU

Mustafa Keser cenaze töreninde duygularını şöyle dile getirdi; ''50 yıllık arkadaşımı kaybettim. Anlatmak mümkün değil. 48 yıllık evliyim nişanlılığı da sayarsanız 50 yıl. Yarım asır, bir ömrü beraber geçirdik. İyi geçirdik. Sırayı bozdu. Benden önce gitmemeliydi. Böyle konuşmamıştık. Hakkımız helal olsun. Helalleşemedik.''

Keser'i bu acı gününde dostları yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Nuri Alço, Züleyha Ortak ve Mihriban Er gibi ünlü isimler katıldı.