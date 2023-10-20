Tarkan'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel marş! "Sen rahat uyu biz hep izindeyiz Atam"

Tarkan 29 Ekim'e sayılı günler kala sosyal medyayı salladı. Ünlü şarkıcı, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için yazdığı ‘Sen Rahat Uyu’ isimli marşı Spotify’da yayınladı.

Tarkan'ın bestelediği marş sosyal medyada hızla yayıldı. Tarkan'ın seslendirdiği marşı duyanlar "Helal olsun", "Yaşasın Cumhuriyet" yorumlarında bulundu.

Marşın sözleri ise şöyle:

Sen rahat uyu yüreğimizdesin her an

Sen rahat uyu biz hep izindeyiz Atam

Sana olan bu aşk ebediyete kadar

Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar

Sen ne karanlıklara ışığına boğdun

O puslu ufuklardan umut olup da doğdun

Sana olan bu aşk ebediyete kadar

Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar

Sen de bu ulus uygarlığın anahtarını

Cumhuriyet ile bu vatana sen açtın aydınlığın kapılarını

Sen rahat uyu sırtın yere gelmez Atam

Adını toz kondurmayız tetikteyiz her an

Sen rahat uyu hiç merak etme Atam

Yazdığın tarih hep olacak dillerde destan

Sen rahat uyu hiç merak etme Atam

Gönüllerdeki yerin baki olacak her zaman





