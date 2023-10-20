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Tarkan'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel marş! "Sen rahat uyu biz hep izindeyiz Atam"

20.10.2023 14:59 | Son Güncelleme:
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Son olarak Filenin Sultanları için marş seslendiren Tarkan, 29 Ekim'e sayılı günler kala Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin 100.Yıl’ı için marş besteledi. Tarkan'ın seslendirdiği marşa beğeni yağdı.

Tarkan'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel marş! "Sen rahat uyu biz hep izindeyiz Atam"

Tarkan 29 Ekim'e sayılı günler kala sosyal medyayı salladı. Ünlü şarkıcı, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için yazdığı ‘Sen Rahat Uyu’ isimli marşı Spotify’da yayınladı.

Tarkan'ın bestelediği marş sosyal medyada hızla yayıldı. Tarkan'ın seslendirdiği marşı duyanlar "Helal olsun", "Yaşasın Cumhuriyet" yorumlarında bulundu.

Ekran Alıntısı

Marşın sözleri ise şöyle:
Sen rahat uyu yüreğimizdesin her an
Sen rahat uyu biz hep izindeyiz Atam
Sana olan bu aşk ebediyete kadar
Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar
Sen ne karanlıklara ışığına boğdun

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O puslu ufuklardan umut olup da doğdun
Sana olan bu aşk ebediyete kadar
Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar
Sen de bu ulus uygarlığın anahtarını
Cumhuriyet ile bu vatana sen açtın aydınlığın kapılarını

Sen rahat uyu sırtın yere gelmez Atam
Adını toz kondurmayız tetikteyiz her an
Sen rahat uyu hiç merak etme Atam
Yazdığın tarih hep olacak dillerde destan

Sen rahat uyu hiç merak etme Atam
Gönüllerdeki yerin baki olacak her zaman

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