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Kurtlar Vadisi'nin 'Cerrahpaşalı Halit'i Özcan Varaylı fenomen dizide

20.10.2023 13:53 | Son Güncelleme:
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Kurtlar Vadisi'nin 'Cerrahpaşalı Halit'i Özcan Varaylı uzun süredir ekranlardan uzaktı. Son hali merak edilen Kurtlar Vadisi'nin 'Cerrahpaşalı Halit'i Özcan Gönül Dağı dizisinde Rüstem'e hayat verecek.

Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ı öldürerek hafızalara kazınan Cerrahpaşalı Halit rolüne hayat veren Özcan Varaylı ekrana dönüyor.

TRT1’in izlenme rekoru kıran dizisi Gönül Dağı geçen sezon 100 bölümü geride bırakmıştı. Gönül Dağı dizisi 4. sezonunda da seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor.

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Geçmişte özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği “Cerrahpaşalı Halit” rolüyle hafızalara kazınan Özcan Varaylı fenomen dizinin ekibine katıldı.

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Son olarak Zübeyde filminde “Paşa” rolüyle sinema perdesinde seyirci karşısına çıkan Özcan Varaylı “Gönül Dağı”nda “Rüstem”e hayat verecek. Başarılı oyuncu güçlü kadrosu samimi senaryosu ve muhteşem rejisiyle beğeni toplayan dizinin 112. bölümde kadroda yerini alacak.


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