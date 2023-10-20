Kurtlar Vadisi'nin 'Cerrahpaşalı Halit'i Özcan Varaylı fenomen dizide

Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ı öldürerek hafızalara kazınan Cerrahpaşalı Halit rolüne hayat veren Özcan Varaylı ekrana dönüyor.
TRT1’in izlenme rekoru kıran dizisi Gönül Dağı geçen sezon 100 bölümü geride bırakmıştı. Gönül Dağı dizisi 4. sezonunda da seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor.
Geçmişte özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği “Cerrahpaşalı Halit” rolüyle hafızalara kazınan Özcan Varaylı fenomen dizinin ekibine katıldı.
Son olarak Zübeyde filminde “Paşa” rolüyle sinema perdesinde seyirci karşısına çıkan Özcan Varaylı “Gönül Dağı”nda “Rüstem”e hayat verecek. Başarılı oyuncu güçlü kadrosu samimi senaryosu ve muhteşem rejisiyle beğeni toplayan dizinin 112. bölümde kadroda yerini alacak.