Tarkan'dan deprem sonrası dikkat çeken çıkış! “İnanılır gibi değil! Çok yazık…”

Tüm Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Türkiye düzenlenen yardım kampanyalarına destek oluyor. Oğuzhan Uğur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tarkan’ın adını duyurmadan yardımda bulunduğunu açıklamıştı. Megastar son paylaşımında, “Yaşanılan deprem felaketini ben de herkes gibi büyük üzüntü ve gözyaşlarımla izledim, izliyorum” dedi ve sitemde bulundu.

“BU MİLLET CANIYLA ÖDEDİ”

Ünlü isim paylaşımında şu cümlelere yer verdi:

Biliyorum çok kez altı çizildi ama ben de söylemeden edemeyeceğim. Deprem ülkesi olan memleketimizde yetkili merciler, bilim insanlarının uyarılarına kulak verseydi ve gerekli önlemler önceden alınsaydı depremin verdiği tahribat bu boyutta yaşanmayacaktı. İhmalkarlığın bedelini bu millet yine canıyla ödedi.

Milletçe içimiz yanarken, herkes tek yürek olmuşken, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaş günlerdir canla başla umutların sönmemesi için mücadele ederken, yetkililerden kimse samimi bir üzüntüyle elini kalbine, vicdanına koyup kabul etmiyor bu sonucun hatalarını, ihmalkarlığını. Aksine binlerce insanın ölümünden sorumlu olanlar değil yardıma koşanlar ateşe veriliyor.

İnanılır gibi değil…

Çok yazık…

Milletimiz bunu haketmiyor.

