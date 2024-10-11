Tarkan'dan Gebze'deki hayvan katliamına sert tepki: "Vicdanlarınıza yazıklar olsun!"

Gebze'de, birçok kedi ve köpeğin cansız bedenlerinin Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nin önündeki çöp kutusunda bulunduğu iddiaları gündeme geldi.

"O SIZLAMAYAN VİCDANLARINIZA YAZIKLAR OLSUN!"

Olay yerine gelen hayvanseverler, durumu kayıt altına alırken, bazı poşetlerde iğnelerin bulunması dikkat çekti. Bu olay, hayvan hakları savunucularının büyük tepkisini topladı.

"ÇANAK TUTACAĞI BELLİYDİ"

Megastar Tarkan'dan yaşanan olaya tepki geldi. Sosyal medya hesaplarında duruma ilişkin paylaşım yapan Tarkan, "Yürürlükteki sokak hayvanları yasasının bu katliamlara çanak tutacağı belliydi. Bunlara sebep olanlar, bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz? O sızlamayan vicdanlarınıza yazıklar olsun!" sözleriyle isyan etti.

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