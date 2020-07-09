MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tarkan’dan Hasankeyf açıklaması: Çok yazık oldu

Tarkan’dan Hasankeyf açıklaması: Çok yazık oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 17:32 | Son Güncelleme

Tarkan, tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanan Hasankeyf'in son hali için "Çok yazık oldu" açıklaması yaptı.

Tarkan’dan Hasankeyf açıklaması: Çok yazık oldu

Medeniyetlerin ilk ortaya çıktığı Mezopotamya’da yer alan, tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanan ve onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Hasankeyf, bölgeye yapılan barajla sular altında kaldı. Hasankeyf’in yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Çevreye olan hassasiyeti ile de tanınan Megastar Tarkan, Hasankeyf ile ilgili Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

2737471_76635def8d10eebe3d7a4b152b2d7426

Hasankeyf’in sular altında kaldığı görüntülere tepki gösteren Tarkan, şunları yazdı:

tarkan
"Hasankeyf'i gezmiş, görmüş biri olarak kendimi çok şanslı sayıyorum. 12 bin yıllık bu tarihi ve kültürel mirasımızın, bu olağanüstü doğal güzelliğimizin korunmuş olmasını çok isterdim. Çok yazık oldu…"

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Küçük kızı hala hastanede! İşte kızının hastalığıKüçük kızı hala hastanede! İşte kızının hastalığı
Enes Batur’dan sert sözler! 'Çok abartma'Enes Batur’dan sert sözler! 'Çok abartma'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Polis caddeyi trafiğe kapattı

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Polis caddeyi trafiğe kapattı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

İddialar bitmiyor! 'Genital organına kaba davrandı'

İddialar bitmiyor! 'Genital organına kaba davrandı'

Mini şortlu pozlarını paylaştı! 'Fotoşop' yorumu yağdı

Mini şortlu pozlarını paylaştı! 'Fotoşop' yorumu yağdı

Yürekleri dağlayan feryat: Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor

Yürekleri dağlayan feryat: Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Survivor'da bir isim daha belli oldu!

Survivor'da bir isim daha belli oldu!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Acun'un yeni yarışması büyük ilgi gördü!

Acun'un yeni yarışması büyük ilgi gördü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özer Arkun kimdir? Sıla şiddet iddiaları nedeniyle arkadaşlığını bitirdi.

Özer Arkun kimdir? Sıla şiddet iddiaları nedeniyle arkadaşlığını bitirdi.

Sinan Özen kimdir? Sinan Özen kızı Neva’nın sağlığıyla ilgili konuştu.

Küçük kızı hala hastanede! İşte kızının hastalığı

Saadet Işıl Aksoy'dan kızıyla tatil pozu

Saadet Işıl Aksoy'dan kızıyla tatil pozu

Sıla sevgilisini döven Özer Arkun ile arkadaşlığını bitirdi

Sevgilisini döven ünlü isimle arkadaşlığını bitirdi

Sinan Özen bebeği Neva'nın sağlık durumunu açıkladı! 'Tedavisi yok...'

Minik kızı 5 kez ameliyat oldu! 'Ne yazık ki...'

Ezgi Mola’dan Hazal Kaya ve Ali Atay’ın oğulları Fikret Ali ile aşk pozu! Ezgi Mola kimdir? Kaç yaşındadır?

Hazal Kaya'nın oğluyla pozuna beğeni yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.