Tarkan’dan Hasankeyf açıklaması: Çok yazık oldu

Medeniyetlerin ilk ortaya çıktığı Mezopotamya’da yer alan, tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanan ve onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Hasankeyf, bölgeye yapılan barajla sular altında kaldı. Hasankeyf’in yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Çevreye olan hassasiyeti ile de tanınan Megastar Tarkan, Hasankeyf ile ilgili Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Hasankeyf’in sular altında kaldığı görüntülere tepki gösteren Tarkan, şunları yazdı:



"Hasankeyf'i gezmiş, görmüş biri olarak kendimi çok şanslı sayıyorum. 12 bin yıllık bu tarihi ve kültürel mirasımızın, bu olağanüstü doğal güzelliğimizin korunmuş olmasını çok isterdim. Çok yazık oldu…"

