Tarkan'dan hayranlarını heyecanlandıran paylaşım!

Koronovirüs salgının başından beri eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile Almanya'da yaşayan Tarkan, kısa bir süre önce Türkiye'ye gelmişti.

İstanbul'da hem reklam anlaşması yapan hem de yeni albümünün çalışmalarına başlayan Tarkan, son paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırdı.

Yeni albüm çalışmalarına hız veren Tarkan, stüdyoda çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Tarkan'ın yeni şarkısının 2022'de hayranlarıyla buluşması bekleniyor.

YILBAŞINDA SAHNE ALACAK!

Uzun süre sahnelere ara veren Tarkan, yılbaşında ise Mısır'da bir otelde konser verecek. Mısır'da sahneye çıkacak olan Tarkan'ın alacağı ücret ise bilinmiyor.

