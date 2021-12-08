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Tarkan'dan hayranlarını heyecanlandıran paylaşım!

08.12.2021 02:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Megastar Tarkan, geçtiğimiz haftalarda yeni projeleri için Almanya'dan İstanbul'a gelmişti. Yeni şarkısı için çalışmalara başlayan Tarkan, müzik stüdyosundan pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Tarkan'dan hayranlarını heyecanlandıran paylaşım!

Koronovirüs salgının başından beri eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile Almanya'da yaşayan Tarkan, kısa bir süre önce Türkiye'ye gelmişti.

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İstanbul'da hem reklam anlaşması yapan hem de yeni albümünün çalışmalarına başlayan Tarkan, son paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırdı.

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Yeni albüm çalışmalarına hız veren Tarkan, stüdyoda çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

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Tarkan'ın yeni şarkısının 2022'de hayranlarıyla buluşması bekleniyor.

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YILBAŞINDA SAHNE ALACAK!

Uzun süre sahnelere ara veren Tarkan, yılbaşında ise Mısır'da bir otelde konser verecek. Mısır'da sahneye çıkacak olan Tarkan'ın alacağı ücret ise bilinmiyor.

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