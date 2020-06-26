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Tarkan'dan Michael Jackson paylaşımı: Asırlar geçse de unutulmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 02:17 | Son Güncelleme

Tarkan, Michael Jackson'ı ölümünün 11. yılında unutmadı. Tarkan, Los Angeles'daki Hollywood Bulvarı'nda Michael Jackson'ın yıldızı ile çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Tarkan'dan Michael Jackson paylaşımı: Asırlar geçse de unutulmayacak

Dünyaca ünlü pop star Michael Jackson, 25 Haziran 2009 yılında hayatını kaybetmişti.

Sıkı bir Michael Jackson hayranı olan Tarkan ise, ünlü pop starın ölümünün 11. yılında Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Tarkan, Hollywood Bulvarı'nda Michael Jackson'ın yıldızı ile çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

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"YERİ HİÇ DOLMAYACAK"

Tarkan paylaşımına, "Ölümünün üzerinden 11 yıl geçmiş. Asırlar geçse de unutulmayacak, yeri hiç dolmayacak. Bir tane daha
Michael Jackson olmayacak" notunu yazdı.

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Tarkan'ın paylaşımına yüz binlerce beğeni geldi.

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