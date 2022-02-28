MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tarkan'dan 'Yaşar Kemal' paylaşımı: En güzel şiir barıştır

Tarkan'dan 'Yaşar Kemal' paylaşımı: En güzel şiir barıştır

28.02.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Tarkan, yazar Yaşar Kemal'i ölüm yıldönümünde unutmadı. Megastar, Yaşar Kemal ile çektirdiği bir pozunu paylaştı. Tarkan gönderiye Kemal'in "Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir barıştır" sözünü not düştü.

Tarkan'dan 'Yaşar Kemal' paylaşımı: En güzel şiir barıştır

Tarkan, ölümünün yedinci yıldönümünde yazar Yaşar Kemal'le bir fotoğrafını paylaştı.

Twitter ve Instagram hesaplarında Yaşar Kemal'i anan sanatçı, yazara atfedilen ancak şair Haydar Ergülen'e ait olan "Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir barıştır" sözünü de alıntıladı.

275013217_534623637876622_3349758951539998175_n

Tarkan paylaşımında "Her savaşta yalnız savaşanlar ölmez, onlardan daha çok savaşmayanlar ölür. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, çocuklar da ölürler. İnsanlık insanlığını kaybeder. Hangi savaş olursa olsun insanın insanlığında hayır bırakmaz. İnsanoğlunda acıma hissi, merhamet bırakmaz, sevgi bırakmaz. İnsanda ne kadar güzellik varsa alır götürür. Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir barıştır" notunu düştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ferdi Tayfur'dan uzun süre sonra yeni fotoğraflar! Ferdi Tayfur'dan uzun süre sonra yeni fotoğraflar!
"Benim için bitti" diyerek parkuru terk etti! Şoke eden olay"Benim için bitti" diyerek parkuru terk etti! Şoke eden olay
Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."
Anahtar Kelimeler:
Yaşar Kemal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

6 muhalefet partisi liderleri imzayı attı

6 muhalefet partisi liderleri imzayı attı

Ukrayna ve Rusya müzakeresinin ilk turu sona erdi! 6 saatlik görüşme sonrası ilk açıklama

Ukrayna ve Rusya müzakeresinin ilk turu sona erdi! 6 saatlik görüşme sonrası ilk açıklama

Putin'in duyurmuştu! Yeni açıklama geldi: Emir uygulanmaya başlandı

Putin'in duyurmuştu! Yeni açıklama geldi: Emir uygulanmaya başlandı

Rusya'dan misilleme! Listede 36 ülke var

Rusya'dan misilleme! Listede 36 ülke var

Rusya Ukrayna krizi fiyatları da vurdu! Yüzde 50 düşüş

Rusya Ukrayna krizi fiyatları da vurdu! Yüzde 50 düşüş

Ukrayna güzeliyle klip! "Elimi öptüm sırtına..."

Ukrayna güzeliyle klip! "Elimi öptüm sırtına..."

İlginizi Çekebilir

İnanılmaz keşif! Çölün ortasında 4.000 yıllık kasaba...

İnanılmaz keşif! Çölün ortasında 4.000 yıllık kasaba...

Olay yaratan paylaşım! Rus askerlerine cinsel ilişki sözü verdi

Olay yaratan paylaşım! Rus askerlerine cinsel ilişki sözü verdi

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Kiev’den kaçışını anlattı! “Yeraltında uyuyup...”

Kiev’den kaçışını anlattı! “Yeraltında uyuyup...”

Efsane filmden müjde! Çekimleri tamamlandı

Efsane filmden müjde! Çekimleri tamamlandı

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.