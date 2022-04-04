Tarkan hakkında az bilinen gerçek şok etti! Annesi geçirdiği kazadan sonra...

Müziğe ilgisi çocuk yaşlarda başlayan Tarkan ilk stüdyo albümünü 'Yine Sensiz' adı ile 1992'de satışa sundu. Yıllar içinde müzik piyasasında oldukça yükselen Tarkan 'Megastar' olarak anıldı. Tarkan hakkında az bilinen gerçek şok etti.

TARKAN HAKKINDAKİ GERÇEK ŞAŞIRTTI!

17 Ekim 1972 doğumlu Tarkan Tevetoğlu, Neşe ve Ali Tevetoğlu çiftinin çocuğu olarak Batı Almanya'da dünyaya geldi.

Ünlü popçunun annesi Neşe Hanım meğer yıllar önce Tarkan'a hamileyken bir trafik kazası geçirmiş.

Bu doğumun, annenin hayatı için riskli olduğu ifade edilmiş.

Böylelikle doktorlar, annenin hayatını riske atmamak için çocuğun alınması öngörüsünde bulunmuş.

Ancak Tarkan'ın babası Ali Bey rüyasında, oğlunun sağlıklı ve yıldız olduğunu görmüş.

Ve tüm zorluklara rağmen Tarkan Tevetoğlu dünyaya gelmiş.

Başarılı şarkıcı Tarkan, 2016'da Pınar Dilek ile hayatını birleştirdi. Tarkan ve Dilek'in bu evlilikten Liya Tevetoğlu adında çocuğu bulunuyor.

Müzik hayatı boyunca birçok şarkıyı seslendiren Tarkan, aynı zamanda birçok ödüle layık görüldü.





