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Tarkan hakkında az bilinen gerçek şok etti! Annesi geçirdiği kazadan sonra...

04.04.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk basını tarafından "Megastar" olarak anılan Tarkan dünya basını tarafından "Popun Prensi" ve "Boğazın Prensi" olarak anılıyor. Pop dünyasının güçlü isimlerinden biri olan Tarkan, geçmişiyle duyanları şaşırtıyor.

Tarkan hakkında az bilinen gerçek şok etti! Annesi geçirdiği kazadan sonra...

Müziğe ilgisi çocuk yaşlarda başlayan Tarkan ilk stüdyo albümünü 'Yine Sensiz' adı ile 1992'de satışa sundu. Yıllar içinde müzik piyasasında oldukça yükselen Tarkan 'Megastar' olarak anıldı. Tarkan hakkında az bilinen gerçek şok etti.

TARKAN HAKKINDAKİ GERÇEK ŞAŞIRTTI!

17 Ekim 1972 doğumlu Tarkan Tevetoğlu, Neşe ve Ali Tevetoğlu çiftinin çocuğu olarak Batı Almanya'da dünyaya geldi.

Tarkan hakkında az bilinen gerçek şok etti! Annesi geçirdiği kazadan sonra...

Ünlü popçunun annesi Neşe Hanım meğer yıllar önce Tarkan'a hamileyken bir trafik kazası geçirmiş.

Tarkan hakkında az bilinen gerçek şok etti! Annesi geçirdiği kazadan sonra...

Bu doğumun, annenin hayatı için riskli olduğu ifade edilmiş.

Tarkan hakkında az bilinen gerçek şok etti! Annesi geçirdiği kazadan sonra...

Böylelikle doktorlar, annenin hayatını riske atmamak için çocuğun alınması öngörüsünde bulunmuş.

Tarkan hakkında az bilinen gerçek şok etti! Annesi geçirdiği kazadan sonra...

Ancak Tarkan'ın babası Ali Bey rüyasında, oğlunun sağlıklı ve yıldız olduğunu görmüş.

Tarkan hakkında az bilinen gerçek şok etti! Annesi geçirdiği kazadan sonra...

Ve tüm zorluklara rağmen Tarkan Tevetoğlu dünyaya gelmiş.

Tarkan hakkında az bilinen gerçek şok etti! Annesi geçirdiği kazadan sonra...

Başarılı şarkıcı Tarkan, 2016'da Pınar Dilek ile hayatını birleştirdi. Tarkan ve Dilek'in bu evlilikten Liya Tevetoğlu adında çocuğu bulunuyor.

Tarkan hakkında az bilinen gerçek şok etti! Annesi geçirdiği kazadan sonra...

Müzik hayatı boyunca birçok şarkıyı seslendiren Tarkan, aynı zamanda birçok ödüle layık görüldü.

Tarkan hakkında az bilinen gerçek şok etti! Annesi geçirdiği kazadan sonra...

Tarkan hakkında az bilinen gerçek şok etti! Annesi geçirdiği kazadan sonra...

Tarkan hakkında az bilinen gerçek şok etti! Annesi geçirdiği kazadan sonra...

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