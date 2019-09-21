Tarkan, Harbiye'de hayranlarıyla buluştu!

Geçen yıl Harbiye'de konser vermeyen Tarkan, bu yıl "Tarkan Zamanı" başlıklı konser dizisinin ilkinde, Harbiye sahnesini özlediğini ve bu sahnenin enerjisinin farklı olduğunu söyledi.

YAĞMURA RAĞMEN HAYRANLARI YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü şarkıcı, çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, yağmura ve soğuk havaya rağmen hayranlarının kendisini konserde yalnız bırakmamasından dolayı herkese teşekkür etti.

"BABALIK İNANILMAZ BİR DUYGU"

Son albümü "10" da yer alan "Biz Çocukken" adlı şarkısını çok özel bulduğunu dile getiren Tarkan, esere dair şunları söyledi:

"Unuttuğumuzu düşündüğüm zamanları, çocukluğumuzu hatırlatmak için yazılan bir şarkı bu. Çünkü büyüdükçe galiba naif duygulardan uzaklaşıyoruz. Hayatın kaygılarından, zorluklarından dolayı bir yük biniyor omuzlarımıza ve o çocukluk masumiyetimizi yitiriyoruz, kirleniyoruz gibi biraz geliyor bana. Keşke hep çocuk kalabilsek ve içimizdeki çocuğu olduğu gibi koruyabilsek diye düşünüyorum. Kızımı her gördüğümde, her sabah uyandığımda o safiyeti görüyorum 'ah keşke bizde böyle kalabilseydik' diyorum."