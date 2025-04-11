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Tası tarağı toplayıp oraya yerleşti! Koray Avcı yeni hayatının merak edilenlerini anlattı

Son dönemde yaşam tarzıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Koray Avcı tasını tarağını toplayıp baba yadigârı mütevazı bir tekneye yerleşti. 'Avcı' adını verdiği teknesinde yaşayan ünlü şarkıcı yeni hayatının merak edilenlerini anlattı.

Tası tarağı toplayıp oraya yerleşti! Koray Avcı yeni hayatının merak edilenlerini anlattı
Öznur Yaslı İkier

Şehrin stresinden uzaklaşmak isteyen ünlü isimler kendilerine yeni yaşam yerleri arıyorlar. Bu isimlerden biri de ünlü şarkıcı Koray Avcı oldu.

Avcı, tasını tarağını toplayıp baba yadigârı mütevazı bir tekneye yerleşti. 'Avcı' adını verdiği teknesinde yaşayan ünlü isim yeni yaşantısına dair merak edilenleri anlattı.

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YENİ YAŞANTISINI ANLATTI

Koray Avcı; ''Teknede yaşıyorum ama temizlik yapıyorum ve bulaşık yıkıyorum. Güzel bir hayat ama arkada oturup keyif yapmıyorum. Güne kaptan gibi başlıyorum. Kendime paten aldım. Onu yapacağım. Oradan sonra şeflik eğitimi alıp, yemek yapacağım. Japon mutfağı da yapabiliyorum. Anadolu mutfağı da var. Belki kafam atar bir yer açarım. Yapılacak listem var. Bir bakmışsın Teoman gibi, 'Ben gidiyorum' demişim. Şimdi paraşütle atlamam lâzım. Uçaktan atlamayı düşünüyorum. Bunun eğitimini almak istiyorum'' diye konuştu.

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Koray Avcı, at biniciliği için de; 'Benim için terapi... Haftalık 2 - 3 saat ayırıyorum. At, benim için yaşam tarzı. Darlandığım zaman koşup, gideceğim bir yer var. At, seni atmaz, yanlış binersen atar. Anlıyor seni. Değişik bir dünya. Başka bir dünyaya geçiyorum. Nabzımı dengeliyorum. Serseri gibi binmiyorum. Atım vardı, rehabilitasyon merkezi istedi onlara gönderdim. At bakmak meşakkatli... At almayı düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

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Koray Avcı
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