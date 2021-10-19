Tarkan hayranlarına müjdeyi verdi: Yeni projeler, sürprizler çok yakın

Koronavirüs salgının başlamasının ardından tüm yeni projelerini ve konserlerini erteleyen Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte uzun süredir Almanya'da yaşıyor. Yaklaşık 2 yıldır Türkiye'ye gelmeyen Tarkan, gözlerden uzak sakin bir yaşamı

tercih etmişti.



Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Tarkan bir süre daha sahneye çıkmayacağını duyurmuştu. Megastar, "Sahneden, sizlerden bu kadar ayrı kalmamıştım hiç. Galiba o yüzden de eksik, yarım her şey. Sevginiz, ilginiz, o alkış ve tezahürat sesleriniz, özetle ruhumun ilacı olan o güzel enerjiniz olmadan ben ben gibi değilim. Şu virüsü kontrol altına aldığımızda (ki o da aşılarımızı oldukça olacak), düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.

"YARINDAN İTİBAREN HUMMALI ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR"

Ancak hayranlarının ısrarlarına daha fazla dayanamayan Tarkan, sürpriz bir karar aldı. Ünlü şarkıcı Instagram'dan yaptığı paylaşımda yeni projelerinin müjdesini verdi.

Tarkan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yarından itibaren hummalı çalışmalar başlıyor. Yeni projeler, sürprizler çok yakın. Heyecanlıyım. O yüzden kaçtı bende uyku muyku. Ha bu saçlara da yarın veda edeceğim artık. Bir daha da uzatacağımı sanmam. O yüzden son bir bakış atayım dedim"



