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Haluk Levent'ten konser paylaşımı: Hiç mütevazı olmayacağım, Tarkan’ı solladım

19.10.2021 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını güldürdü. Konserindeki seyircilerden bir video paylaşan Haluk Levent, "Hiç mütevazı olmayacağım, Tarkan’ı solladım" dedi.

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği ile yıllardır Türkiye'nin dört bir yanında yardımlara koşan ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından eğlenceli bir paylaşım yaptı.

"BENİM KONSERİMDEKİ KIZLAR DAHA COŞKULU"

Videoda önce Tarkan'ın konserindeki kadın seyircilerin görüntüsü yer aldı. Levent'in paylaştığı videoda, daha sonra ise kendi konserine gelen erkek seyirciler yer aldı. Levent paylaşımına "Hiç mütevazı olmayacağım, Tarkan’ı solladım. Benim konserimdeki kızlar daha coşkulu" notunu yazdı.

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Haluk Levent'in esprili paylaşımına on binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Haluk Levent
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