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  4. Tarkan'ın eski sevgilisi olarak tanındı! Bilge Öztürk kendisinden 22 yaş küçük aşkıyla poz verdi

Tarkan'ın eski sevgilisi olarak tanındı! Bilge Öztürk kendisinden 22 yaş küçük aşkıyla poz verdi

27.11.2023 07:28 | Son Güncelleme:
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Tarkan ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Bilge Öztürk yıllar sonra yeni aşkıyla ortaya çıkmıştı. 45 yaşındaki avukat Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede ile bir süredir birlikte. İkilinin davet tarzı sosyal medyada beğeni aldı.

Bilge Öztürk ilk olarak Tarkan'ın sevgilisi olarak hafızalara kazınmıştı. Tarkan ile Bilge Öztürk, 7 yıllık birlikteliklerini sonlandırmıştı.

Uzun süre gözlerden uzak yaşayan Bilge Öztürk yeni aşkıyla ortaya çıkmıştı. 45 yaşındaki avukat Bilge Öztürk, 2 yıldır aşk yaşadığı genç sevgilisiyle verdiği pozlarla gündeme geliyor.

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Bennu Gerede ile Koray Erkaya'nın oğlu Daren ile arasındaki yaş farkı nedeniyle sık sık gündeme gelen Bilge Öztürk kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede ile katıldığı bir davette görüntülendi.

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Aşıkların davet tarzı ve verdiği pozlara beğeni yağdı.

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Bilge Öztürk Tarkan sevgilisi yaşında
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