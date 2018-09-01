MAGAZİN

Tarkan kızıyla İstanbul'a dönecek! Dönmeden önce tadilat

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.09.2018 16:35 | Son Güncelleme

Kızı Liya’nın doğumu için Almanya’ya giden ve iki aydır eşi Pınar Dilek’le orada yaşayan Tarkan, eylül sonunda Türkiye’ye gelecek. Megastar, kızı için Tarabya’daki evinde tadilat yaptırıyor.

Tarkan kızıyla İstanbul'a dönecek! Dönmeden önce tadilat

Tarkan, temmuz ayında dünyaya gelen Liya için Tarabya'daki villasında tadilata başladı. Eşi Pınar Dilek'in doğumunun ardından iki aydır Almanya'da olan Megastar, bu ayın sonunda ailesiyle İstanbul'a gelecek.

Kızı için evde küçük tadilatlar yaptıran Tarkan, klimaları da değiştirmeyi ihmal etmedi.

Sanatçı, geçtiğimiz ay 'Kedi Gibi' klibi için Türkiye'ye gelmiş ve hava muhalefeti nedeniyle çekim yapamamıştı. Hafta başında İstanbul'a dönen Megastar, sonunda kamera karşısına geçti. İki gün süren çekimlerin ardından Almanya'ya giden Tarkan'ın, babalığı doyasıya yaşadığı öğrenildi.

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Tarkan tarkan kızı liya

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