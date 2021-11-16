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Tarkan, yılbaşında Mısır’da sahne alacak! Alacağı ücret dudak uçuklattı

16.11.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi nedeniyle iki yıl boyunca Türkiye’ye gelmeyen Tarkan, geçtiğimiz günlerde yeni projeleri için dönmüştü. Yeni yıla Mısır’da gireceği iddia edilen Tarkan’ın 5 milyon TL’ye yakın kazanç sağlayacağı iddia edildi.

Tarkan, yılbaşında Mısır’da sahne alacak! Alacağı ücret dudak uçuklattı

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs yüzünden Almanya’da kalan Tarkan, geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte Türkiye’ye dönüş yapmıştı. Yeni albüm çalışmalarına hız veren Megastar’ın yılbaşında Mısır’da bir otelde sahne alacağı önü sürüldü. Popbizde’nin haberine göre; Mısır’da sahneye çıkacak olan Tarkan’ın yaklaşık 5 milyon TL kazanç sağlayacağı iddia edildi.

Ailesinden ayrı yeni yıla girmek istemeyen Tarkan, şimdiden eşi ve kızı için gidecekleri otele, ekibi tarafından hazırlıklar için talimatlar göndermeye başladığı da söylentiler arasında.

GEÇTİĞİMİZ YIL REKOR ÖZCAN DENİZ'DEYDİ

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle konser vermeyen Tarkan'ın rekorunu Özcan Deniz kırdı. Özcan Deniz geçen yıl, bir gecelik konser için 1 milyon TL kazanarak adını zirveye yazdırmayı başarmıştı.

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