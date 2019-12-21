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Tarlada buldu, banka kasasında saklıyor! 68 kiloluk gök taşı...

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Çorum’un Alaca ilçesinde oturan Mutlu Yılmaz’ın, geçen Nisan ayında tarlasında bulduğu 68 kiloluk taşın Amerika’da yapılan analizler sonucunda 'gök taşı' olduğu belirlendi. Yılmaz, gri renkteki taşı, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza etmeye başladı. Gök taşının bulunması ise bölgede yaşayan vatandaşlarda da heyecan yarattı.

Çorum’un Alaca ilçesi Gerdekkaya Köyü'nde oturan Mutlu Yılmaz, geçen 28 Nisan'da nohut ektiği tarlasını hasada hazırlamak için büyük taşları temizlemeye çalışırken gördüğü kitap büyüklüğündeki taşı kaldırmaya çalıştı. Ancak taşın çok ağır olması nedeniyle yerinden bile hareket ettiremedi. Yanında bulunan arkadaşından yardım isteyip, taşın gök taşı olmasından şüphelenen Yılmaz, taşı bulunduğu yerden alarak evine getirdi.

68 KİLO AĞIRLIĞINDA

Yılmaz, dışı gri renkte olan 68 kilo ağırlığındaki taştan bir numuneyi, incelenmesi için bir yakının yardımıyla Amerika'daki bir üniversiteye ulaştırdı. Yapılan incelemede; taşın bir gök taşı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Yılmaz, taşı, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza etmeye başladı. Gök taşını bulduğu tarlada detektörlerle de arama yapan Yılmaz'ın, göktaşını satmak istediği ifade edildi.

İLÇEDE MERAK KONUSU OLDU

Öte yandan bulunan gök taşı, 12 haneli Gerdekaya köyünde merak konusu oldu. Olayı duyan çevre köylerde yaşayan vatandaşlar, buradaki yakınlarını arayıp gök taşını sormaya başladı.

"AMERİKA'YA GÖNDERİP, İNCELETTİLER"

Amcasının taşı bulduğunu anlatan yöre sakini Ahmet Yılmaz, "Amcamlar bulmuşlar. Taş ağır olunca şüphelenmişler zaten meraklı bir insandır. İncelettiler Amerika’ya gönderdiler orada bir akrabası var ona verdi bir parçasını. Sonuçta gök taşı çıkmış. 28 Nisan’da taşı bulmuştu. Büyüklüğü kitap kadar bir taş ve içi kesildiğinde siyah renkliydi. Ama ağırlığı çok fazlaydı yerinden kaldıramamışlar. Bir parçasını bende elime aldım inceledim tuhaf geldi sonra yerine geri koydum. Kimseye söylemediler" dedi.

'DUYUNCA ÇOK SAŞIRDIK'

Gök taşının 68 kilo ağırlığında olduğunu dile getiren Serhat Şengöz de, "Duyunca çok şaşırdım. Taşa benziyor ama içi demir çok ağır. Göktaşı olduğunu duyunca şaşırdık tabi böyle bir şey beklemiyorduk. Amerika’daki sonuçlara göre göktaşıymış. Bunu duyup merak edip arayan çok kişi var. Gelmek isteyenler de var" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
çorum gök taşı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
birader 68 kilo dediğin kaya gök yüzünden o hızla gelip çarptığı yerde kaç metre genişlik ve derinlikte çukur açar biliyormusun? nasıl buldun acaba gittiği o derinlikte?
Banka kasası ne alaka ?
milletçe kafayı yedik önüne gelen tarlasında göktaşı buluyor :))) 68 kilo olması imkansızzzz o kiloda olsa onu bulamazsın gömülür o :)
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