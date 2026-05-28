Tarlada gezerken servet buldu! Tam 2 bin 970 adet

Norveç’in güneydoğusundaki Rena bölgesinde yapılan keşif, ülkede büyük heyecan yarattı. Fox News’in haberine göre Rune Sætre ve Vegard Sørlie isimli iki dedektör kullanıcısı, 10 Nisan’da bir tarlada arama yaptıkları sırada ilk etapta 19 gümüş sikke buldu.

Durumun sıradan olmadığını fark eden ikili, buluntuyu hemen Innlandet Bölge Yönetimi yetkililerine bildirdi. Ardından bölgede geniş çaplı arkeolojik kazı başlatıldı.

Oslo Üniversitesi Kültür Tarihi Müzesi’nin (KHM) açıklamasına göre yapılan incelemelerde toplam 2 bin 970 gümüş sikke gün yüzüne çıkarıldı. Uzmanlar, hazinenin yaklaşık 1047 yılında toprağa gömüldüğünü değerlendiriyor.

Buluntu, 1950’den bu yana Norveç’te keşfedilen en büyük Viking dönemi sikke hazinesi olarak kayıtlara geçerken, aynı zamanda ülke tarihindeki en büyük Viking dönemi para hazinesi unvanını da aldı.

HÜKKÜMDARLARIN İSİMLERİ YAZIYOR

Sikkelerin 980’li yıllarla 1040’lı yıllar arasında basıldığı belirtilirken, üzerlerinde İngiltere Kralı II. Aethelred, Kutsal Roma İmparatoru III. Otto, Norveç Kralı Harald Hardrada ve Danimarka Kralı Knut gibi dönemin önemli hükümdarlarının isimlerinin yer aldığı açıklandı.

Uzmanlar, sikkelerin büyük bölümünün İngiltere ve Almanya’da basılmış olmasının Viking döneminin sonlarında Norveç ekonomisinin dış ticaretle ne kadar bağlantılı olduğunu gösterdiğini ifade etti.

KHM Profesörü Svein Gullbekk, “Harald Hardrada’nın 1046-1066 yılları arasında ulusal para sistemini kurmasına kadar Norveç’te dolaşımdaki paraların büyük kısmı yabancı kökenliydi. Bu hazine tam da bu dönüşümün başlangıcına tarihleniyor” dedi.

KEŞİF BÜYÜK HEYECAN YARATTI

Norveç Kültürel Miras Müdürlüğü Genel Direktörü Hanna Geiran ise keşifle ilgili yaptığı açıklamada, “Haberi duyduğumda kulaklarıma inanamadım. Bu yalnızca ulusal değil, uluslararası ölçekte de önemli bir olay” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, hazinenin neden gömüldüğünün henüz kesin olarak bilinmediğini belirtti. Ancak uzmanlar, bölgedeki yoğun demir ticaretiyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

Kültür Tarihi Müzesi’nden arkeolog Jostein Bergstøl, bölgede 900’lü yıllardan 1200’lü yılların sonuna kadar büyük çaplı demir üretimi yapıldığını söyledi.