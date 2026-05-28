Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Tarlada gezerken servet buldu! Tam 2 bin 970 adet

Norveç'te iki arkadaşın dedektörle tarlada gezerken bulduğu şey arkeologları ayağa kaldırdı. Tarihin en büyük Viking hazinesini gün yüzüne çıkartan keşif, tarih bilgilerini alt üst etti. Tam 2 bin 970 gümüş sikkenin altından hükümdarların isimleri çıktı.

Tarlada gezerken servet buldu! Tam 2 bin 970 adet
Çiğdem Berfin Sevinç

Norveç’in güneydoğusundaki Rena bölgesinde yapılan keşif, ülkede büyük heyecan yarattı. Fox News’in haberine göre Rune Sætre ve Vegard Sørlie isimli iki dedektör kullanıcısı, 10 Nisan’da bir tarlada arama yaptıkları sırada ilk etapta 19 gümüş sikke buldu.

Durumun sıradan olmadığını fark eden ikili, buluntuyu hemen Innlandet Bölge Yönetimi yetkililerine bildirdi. Ardından bölgede geniş çaplı arkeolojik kazı başlatıldı.

Oslo Üniversitesi Kültür Tarihi Müzesi’nin (KHM) açıklamasına göre yapılan incelemelerde toplam 2 bin 970 gümüş sikke gün yüzüne çıkarıldı. Uzmanlar, hazinenin yaklaşık 1047 yılında toprağa gömüldüğünü değerlendiriyor.

Buluntu, 1950’den bu yana Norveç’te keşfedilen en büyük Viking dönemi sikke hazinesi olarak kayıtlara geçerken, aynı zamanda ülke tarihindeki en büyük Viking dönemi para hazinesi unvanını da aldı.

Tarlada gezerken servet buldu! Tam 2 bin 970 adet 1

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

HÜKKÜMDARLARIN İSİMLERİ YAZIYOR

Sikkelerin 980’li yıllarla 1040’lı yıllar arasında basıldığı belirtilirken, üzerlerinde İngiltere Kralı II. Aethelred, Kutsal Roma İmparatoru III. Otto, Norveç Kralı Harald Hardrada ve Danimarka Kralı Knut gibi dönemin önemli hükümdarlarının isimlerinin yer aldığı açıklandı.

Uzmanlar, sikkelerin büyük bölümünün İngiltere ve Almanya’da basılmış olmasının Viking döneminin sonlarında Norveç ekonomisinin dış ticaretle ne kadar bağlantılı olduğunu gösterdiğini ifade etti.

KHM Profesörü Svein Gullbekk, “Harald Hardrada’nın 1046-1066 yılları arasında ulusal para sistemini kurmasına kadar Norveç’te dolaşımdaki paraların büyük kısmı yabancı kökenliydi. Bu hazine tam da bu dönüşümün başlangıcına tarihleniyor” dedi.

Tarlada gezerken servet buldu! Tam 2 bin 970 adet 2

KEŞİF BÜYÜK HEYECAN YARATTI

Norveç Kültürel Miras Müdürlüğü Genel Direktörü Hanna Geiran ise keşifle ilgili yaptığı açıklamada, “Haberi duyduğumda kulaklarıma inanamadım. Bu yalnızca ulusal değil, uluslararası ölçekte de önemli bir olay” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, hazinenin neden gömüldüğünün henüz kesin olarak bilinmediğini belirtti. Ancak uzmanlar, bölgedeki yoğun demir ticaretiyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

Kültür Tarihi Müzesi’nden arkeolog Jostein Bergstøl, bölgede 900’lü yıllardan 1200’lü yılların sonuna kadar büyük çaplı demir üretimi yapıldığını söyledi.

Tarlada gezerken servet buldu! Tam 2 bin 970 adet 3

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yargıtay'dan emsal karar: Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi!Yargıtay'dan emsal karar: Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi!
O isme benzerliğiyle dikkat çekiyor! O isme benzerliğiyle dikkat çekiyor!

Anahtar Kelimeler:
hazine tarla Servet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştı

Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.