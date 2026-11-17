Türkiye'nin değişik illerinde tarım, hayvancılık ve turizm alanında çalışmaları bulunan İşadamı Jeoloji Mühendisi Halit Temiz, geçtiğimiz yıllarda turizm tesisi kurmak için geldiği Aydın'ın Didim ilçesinde ilk olarak kuyu açıp bölgeyi termal suya kavuşturdu.

Ardından turizm bölgesinde tarımı da geliştirmek amacıyla sosyal sorumluluk projesi başlatan Temiz, şimdi de ilçede kapalı alanda safran yetiştirmeye başladı. Deneme aşamasını başarı ile tamamlayan Halit Temiz'in yetiştirdiği safranlar hasat edilmeye başlandı.

"3 BİN 500 YILLIK TARİHİ GEÇMİŞİ VAR"

Safranın anavatanının aslında Ege olduğunu ve safran isminin Santorini Adası'dan geldiğini kaydeden Halit Temiz, "Safran denince akla Safranbolu'dan önce İran geliyormuş. Yaptığımız araştırmalarda ondan önce de Ege'nin Santorini Adası geliyormuş. Şu anda müzede sergilenen 3 bin 500 yıllık duvar resimlerinde yabancı safranların ilk kez kültüre alındığı yerin Ege Bölgesi olduğu tarihleniyor. Daha sonra İranlılar bunu geliştirmişler. Şu anda Türkiye'nin pek çok yerinde safran üretiliyor. Son 5 yıldır kapalı ortamda dikey tarım olarak uygulanıyor. Ancak Didim'de bu bir ilk" diyerek Didim'de safran üretimin de başarı ile gerçekleştirilebildiğini ve kaydetti.

"AÇIK ALANDA ARILAR İNSANLARDAN ÖNCE DAVRANIYOR"

Kapalı ortamda safran yetiştiriciliğinin pek çok avantajı olduğunu ve olumsuz iklim şartları nedeniyle safran yetişse bile hasat sezonunda tabiattaki arıların insanlardan önce davranması nedeniyle verim ve kalitenin istenilen ölçüde olmadığını kaydeden Halit Temiz, kaplı ortamı safranın istediği şekilde iklimlendirerek üretime başladıklarını söyledi.

"ADETA ALTIN TOPLUYORLAR"

Oldukça hassas davranılan safran hasadında özenle safran soğanının açan çiçekleri toplanıp daha sonra çiçek yapraklarının arasında bulunan safran özleri alınarak has safran elde edilmiş oluyor. Bu safranlar da paketlendikten sonra kilosu 1.5 milyon liraya ulaşan fiyatla satılıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır