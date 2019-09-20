Tarladan sofraya Ağın leblebisinin lezzet yolculuğu! İşte Ağın leblebisi yapımı

Yıllardır geleneksel yöntemlerle evlerin önünde kurulan ocaklarda ilçe halkının kendi tüketimi için hazırladığı Ağın leblebisi, lezzetinden dolayı artan taleple aileler için gelir kaynağı da oldu.

NAR GİBİ KIZARANA KADAR KAVRULUYOR! AĞIN LEBLEBİSİ YAPILIŞI

Yapılan tanıtımlarla yurt dışından da talep gören, coğrafi işaret tesciline sahip bu lezzet için yazın çocuklarıyla elle hasat ettikleri nohudu harman yerinde toplayan aileler, tamamen kuruması için bir süre tarlada bekletiyor, daha sonra patos makinesinde tanelerine ayırıyor.

Ardından 9 numara elekten geçirilen nohutlar, yabancı maddelerden ve kırık olanlardan arındırılarak leblebi yapımı için meşe külü içeren tuzlu su içerisinde haşlanıyor. Haşlanan nohutlar bu arada sacda kızdırılan, sıcaklığı 200 dereceye varan yöreye has beyaz kum içerisine dökülerek nar gibi kızarana kadar kavruluyor. Daha sonra elekten geçirilerek kumundan ayrılan nohutlar soğuduktan sonra avuç içerisinde ovalanmak suretiyle kabuğundan ayrılıyor ve Ağın leblebisi olarak tüketime hazır hale getiriliyor.