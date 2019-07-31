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Tarlaların arasına gizlenmiş müthiş güzellik: Kayaarası Kanyonu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 31.07.2019 14:32 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arapgir ilçesinde bulunan muhteşem reyhan tarlaları arasında Meydan köprüsü manzarasındaki Kayaarası Kanyonu turistlerin gözdesi oldu.

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Son dönemlerde gerçekleştirilen tanıtımlarla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kayaarası Kanyonu doğa sporları, balık ve kara avcılığı, dağcılık, turizm ve yaylacılık faaliyetleri için doğal bir imkan sunuyor. Serin, temiz havası ve eşsiz doğa manzarası ile yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan tarih ve doğanın birleştiği muhteşem kanyon, komşu illerden de yüzlerce kişiyi ağırlıyor.

Bölgeye yoğun ilgiden dolayı çok memnun olduklarını belirten Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, "Arapgir tanındıkça güzel, tanıtıldıkça güzel. Gelenekleri, misafirperver kültürü, gülen yüzü misafirlerle buluştukça güzel. Arapgir etkinliklerin bir şehri. Çok sayıda etkinlik yapılıyor. Yapılan bu etkinlikler haliyle bölgenin dışa açılmasını, tanıtılmasını sağlıyor.Özellikle Kayaarası Kanyonu’nda gerçekleştirdiğimiz ’Uluslararası Malatya Fotokamp Projesi’ ilçemizin tanıtımına çok büyük bir katkı sundu.Etkinlik kapsamında binlerce ziyaretçiyi Arapgir’de misafir ettik. Kayaarası Kanyonu’nda oluşturduğumuz kamp yerini yoğun talep üzerine kalıcı kamp yerine dönüştürdük.

Arapgir’in tanıtımı açısında her çalışmayı değerli buluyoruz. Arapgir birlikte yaşamanın havzası. Ortak gelişmenin havzası. Bu anlamda Kayaarası Kanyonu’na artarak devam eden ilgiden son derece memnunuz" diye konuştu.
(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Arapgir Meydan Köprüsü Kayaarası Kanyonu

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