Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Tarlasını kazarken siyah sıvı fışkırdı! Uzmanlar bile şaşkın: Servet değerinde

Brezilya’da su bulmak için tarlasını kazan bir çiftçi, karşısına çıkan siyah ve yoğun sıvıyla büyük şaşkınlık yaşadı. Yakıt kokusuna sahip maddenin petrol olabileceği ihtimali üzerine ülkenin petrol yetkilileri bölgeye inceleme ekibi gönderdi.

Tarlasını kazarken siyah sıvı fışkırdı! Uzmanlar bile şaşkın: Servet değerinde
Çiğdem Berfin Sevinç

63 yaşındaki çiftçi Sidrônio Moreira, kuraklık nedeniyle arazisinde su kuyusu açtırmak istedi. Ancak sondaj sırasında beklenmedik bir durum yaşandı. Topraktan su yerine siyah, yoğun ve yapışkan bir sıvı çıkmaya başladı.

Bölgeye giden uzman ekipler, maddenin güçlü bir yakıt kokusuna sahip olduğunu belirledi. İlk incelemelerde ortaya çıkan görüntü, bölgede petrol benzeri hidrokarbon bulunabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Tarlasını kazarken siyah sıvı fışkırdı! Uzmanlar bile şaşkın: Servet değerinde 1

UZMANLAR ŞAŞKIN: “BU KADAR SIĞ DERİNLİKTE NORMAL DEĞİL”

Ulusal Petrol, Doğal Gaz ve Biyoyakıt Ajansı (ANP) yetkilileri, olayın dikkat çekici yönünün sıvının çok sığ bir noktadan çıkması olduğunu söyledi.

Uzmanlar, doğal petrol sızıntılarının bilindiğini ancak bu olayın klasik örneklere benzemediğini ifade etti. Yapılan açıklamada, bölgede açılan kuyunun petrol aramalarında kullanılan standart derinliklerin çok altında olduğu vurgulandı.

Yetkililer şimdi bölgeden alınan örnekleri laboratuvarda incelemeye hazırlanıyor. Yapılacak analizlerin ardından çıkan maddenin gerçekten petrol olup olmadığı netlik kazanacak.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Depremleri “durduran” gizli madde bulunduDepremleri “durduran” gizli madde bulundu
Böylesi görülmemişti: Salep patladı, mantarlar devleşti!Böylesi görülmemişti: Salep patladı, mantarlar devleşti!

Anahtar Kelimeler:
Petrol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Seçim sonuçları için şimdiden olay tahmin!

Seçim sonuçları için şimdiden olay tahmin!

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Dev markadan iflas: Ürünler yarı fiyata satışta, mağazalar kapanıyor

Dev markadan iflas: Ürünler yarı fiyata satışta, mağazalar kapanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.