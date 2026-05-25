Tarlasını kazarken siyah sıvı fışkırdı! Uzmanlar bile şaşkın: Servet değerinde

63 yaşındaki çiftçi Sidrônio Moreira, kuraklık nedeniyle arazisinde su kuyusu açtırmak istedi. Ancak sondaj sırasında beklenmedik bir durum yaşandı. Topraktan su yerine siyah, yoğun ve yapışkan bir sıvı çıkmaya başladı.

Bölgeye giden uzman ekipler, maddenin güçlü bir yakıt kokusuna sahip olduğunu belirledi. İlk incelemelerde ortaya çıkan görüntü, bölgede petrol benzeri hidrokarbon bulunabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

UZMANLAR ŞAŞKIN: “BU KADAR SIĞ DERİNLİKTE NORMAL DEĞİL”

Ulusal Petrol, Doğal Gaz ve Biyoyakıt Ajansı (ANP) yetkilileri, olayın dikkat çekici yönünün sıvının çok sığ bir noktadan çıkması olduğunu söyledi.

Uzmanlar, doğal petrol sızıntılarının bilindiğini ancak bu olayın klasik örneklere benzemediğini ifade etti. Yapılan açıklamada, bölgede açılan kuyunun petrol aramalarında kullanılan standart derinliklerin çok altında olduğu vurgulandı.

Yetkililer şimdi bölgeden alınan örnekleri laboratuvarda incelemeye hazırlanıyor. Yapılacak analizlerin ardından çıkan maddenin gerçekten petrol olup olmadığı netlik kazanacak.