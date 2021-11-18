YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. TARNET, Akıllı Tarım Atölyeleri eğitimini Burdur'da öğretmenlerle buluşturdu

TARNET, Akıllı Tarım Atölyeleri eğitimini Burdur'da öğretmenlerle buluşturdu

18.11.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı Tarım Atölyeleri ile öz güveni yüksek, girişimci, üretken ve toprağı seven nesillerin yetiştirilmesi hedefleniyor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji iştiraki TARNET, Burdur'da öğretmenlere Akıllı Tarım Atölyeleri (ATA) eğitimi verdi.

Türkiye'nin köklü tarım liselerinden Tefenni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, TARNET'in oluşturduğu Akıllı Tarım Atölyesi'nde 2. Üst Seviye Fidan Müfredatı Tarım ve Teknoloji Eğitimleri, öğretmenler, T3 Vakfı ve Erzurum Bilim Merkezi eğiticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

ATA Eğitim Koordinatörü Elif Nur Sivri'nin de yer aldığı atölyede, katılımcılara 6 gün boyunca tarım ve teknoloji eğitimleri teorik ve uygulamalı etkinliklerle verildi.

Toprak ve mekanik, toprak mikrobiyolojisi, topraksız tarım, iklim, meteoroloji, kompost ve sera otomasyon sistemleri ile robotik-kodlama, makine öğrenmesi ve yapay zeka, iklim verisi, proje geliştirme ve akıllı sera sistemleri eğitimleri verilen 14 katılımcı, "ATA Eğitmen Sertifikası"nı aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya da eğitimde katılımcılara eşlik etti.

- "Tarımda yerli, milli uygulamaları bu atölye sayesinde görmüş oluyoruz"

Tefenni Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yasin Arslan da yaptığı konuşmada, Akıllı Tarım Atölyeleri eğitimleriyle öğretmenlerin tarım alanında yetkin hale geldiğini belirtti.

TARNET'in tarımda milli teknoloji hamlesini gerçekleştirdiğine dikkati çeken Arslan, "Özellikle tarım teknolojisinde yurt dışına olan bağımlılığı azaltmak, tarımda yerli, milli uygulamaları artırmak amacıyla yapılan bütün çalışmaları bu atölye sayesinde yerinde görmüş oluyoruz. İnşallah bizim öğrencilerimiz de bu atölyede gelecekte yapılacak çalışmalara katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

- Akıllı Tarım Atölyeleri

TARNET, tarım teknolojilerinde farkındalığı artırmak amacıyla Akıllı Tarım Atölyelerini, yeni nesil bir eğitim hareketi olarak hayata geçiriyor.

Eğitim alanlarından, materyallerine ve uygulama süreçlerine kadar 360 derecelik bir tasarım inşa eden Akıllı Tarım Atölyeleri, eğitim müfredatlarını "Tohum ve Fidan" olarak iki kategoriye ayırıyor.

Türkiye'de alanında ilk olma özelliği taşıyan Akıllı Tarım Atölyeleri, gençlere kooperatifçiliğin temelini oluşturan bir program disiplininde birlikte hayal kurma ve hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı verirken, aynı zamanda tarımın sorunlarına yenilikçi çözümler üretmeleri için de imkan sunuyor.

ATA ile öz güveni yüksek, girişimci, üretken ve toprağı seven nesillerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bebek kamerasını hesaba katmayan hırsızlık şebekesi yakayı ele verdiBebek kamerasını hesaba katmayan hırsızlık şebekesi yakayı ele verdi
PARTNERMehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldıMehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı
Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını çıktıBurdur'un Bucak ilçesinde orman yangını çıktı
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Burdur

Burdur Namaz Vakitleri 18 Kasım Perşembe

İmsak
06:11
Sabah
07:35
Öğle
12:49
İkindi
15:30
Akşam
17:53
Yatsı
19:12

Burdur Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Perşembe

Şener Eczanesi
Merkez
Damar Eczanesi
Bucak
Şenel Eczanesi
Golhisar
Yeni Ayan Eczanesi
Karamanli
Akdeniz Eczanesi
Yesilova
Tümünü Göster
Burdur ECZANELER
Burdur ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.