Tarsus İdman Yurdu’nda Ergün Penbe dönemi

Kulüp binasında Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkanı Mustafa Şendağ ve yöneticileriyle bir araya gelen Ergün Penbe, 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Hacettepespor ile profesyonel antrenörlük kariyerine başlayan Ergün Penbe, sırasıyla Mersin İdman Yurdu, Kartalspor, Kayseri Erciyesspor, Giresunspor ve İnegölspor takımlarını çalıştırdı. (İHA)
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