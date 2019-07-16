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Tarsus İdman Yurdu’nda Ergün Penbe dönemi

TÜRKİYE'DEN FUTBOL HABERLERİ  | 16.07.2019 18:41 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig takımlarından Tarsus İdman Yurdu’nu yeni sezonda Ergün Penbe çalıştıracak. Penbe’nin yardımcılığını ise Oğuzhan Birdal yapacak.

Tarsus İdman Yurdu’nda Ergün Penbe dönemi

Kulüp binasında Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkanı Mustafa Şendağ ve yöneticileriyle bir araya gelen Ergün Penbe, 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hacettepespor ile profesyonel antrenörlük kariyerine başlayan Ergün Penbe, sırasıyla Mersin İdman Yurdu, Kartalspor, Kayseri Erciyesspor, Giresunspor ve İnegölspor takımlarını çalıştırdı. (İHA)

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tarsus idman yurdu ergün penbe

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